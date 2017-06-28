Команда Куйвашева столкнулась с катастрофической нехваткой кадров на местах: не из кого выбирать мэров

Переход свердловских муниципалитетов на конкурсную систему избрания глав выявил серьезную проблему: в территориях категорически не хватает квалифицированных кадров.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня на заседании областного правительства первый замгубернатора Владимир Тунгусов. По его словам, конкурсные комиссии столкнулись с тем, что даже когда на конкурс заявляется много кандидатов, на практике выбирать иногда оказывается не из кого, и администрации губернатора приходится объявлять повторный конкурс. В качестве такого примера он привёл Богданович.

Напомним, в настоящее время там проходит уже второй конкурс. Первый был признан несостоявшемся в конце апреля, в нем участвовали множество бывших и ныне работающих чиновников,. В их числе – мэр города в 1996-2000 гг. Владимир Бровин, несколько муниципальных чиновников – начальник финансового управления мэрии Владимир Голованов, начальник отдела физкультуры и спорта Владимир Тришевский, замглавы администрации по ЖКХ Виталий Топорков, действующий мэр Владимир Москвин, замглавы по соцполитике Елена Жернакова, директор МУП РСУ Александр Пургин, а также ИП Станислав Любивый. Однако конкурс был признан несостоявшимся «в связи с демонстрацией кандидатами в ходе конкурсных испытаний недостаточного уровня профессиональных знаний и навыков».

В качестве средства решения задачи Тунгусов предложил дополнить требования к участникам конкурсов на должность глав МО, например, введением для них обязательного тестирования. Кроме того, он заявил об обязательном регулярном пополнении кадрового резерва за счёт молодых специалистов.

Добавим, что во втором полугодии в Свердловской области должны быть избраны главы 36 муниципалитетов – это около трети всего мэрского корпуса региона. Во многих городах глав будут избирать новые думы, которые начнут работать после выборов 10 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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