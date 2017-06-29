Четверг, 29 июня 2017, 08:55 мск

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В областной градостроительный совет пустили трех представителей Екатеринбурга

В областной градостроительный совет пустили трех представителей Екатеринбурга

В архитектурно-градостроительный совет при губернаторе включены сразу три крупных городских чиновника: глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, его зам по капительному строительству Алексей Белышев и главный архитектор города Андрей Молоков.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий документ за подписью врио губернатора Евгения Куйвашева опубликован на портале правовой информации. Общее число членов совета увеличилось с 27 до 30 человек.

Напомним, ранее Александр Якоба тоже приглашали на заседание совета, но формально он его членом не являлся. Между тем сити-менеджер . Например, во время обсуждения жилого комплекса РМК на месте бывшего «Уралтрансмаша» Якоб обратил внимание на то, что детям из этого квартала не хватит мест в расположенных поблизости школах. «Все они и так переполнены, туда очередь стоит!» – подчеркнул он.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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