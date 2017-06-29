В областной градостроительный совет пустили трех представителей Екатеринбурга

В архитектурно-градостроительный совет при губернаторе включены сразу три крупных городских чиновника: глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, его зам по капительному строительству Алексей Белышев и главный архитектор города Андрей Молоков.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий документ за подписью врио губернатора Евгения Куйвашева опубликован на портале правовой информации. Общее число членов совета увеличилось с 27 до 30 человек.

Напомним, ранее Александр Якоба тоже приглашали на заседание совета, но формально он его членом не являлся. Между тем сити-менеджер регулярно делал замечания по качеству обсуждаемых там проектов. Например, во время обсуждения жилого комплекса РМК на месте бывшего «Уралтрансмаша» Якоб обратил внимание на то, что детям из этого квартала не хватит мест в расположенных поблизости школах. «Все они и так переполнены, туда очередь стоит!» – подчеркнул он.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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