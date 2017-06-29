На Среднем Урале из-за дождей прервано автосообщение с 32 населенными пунктами

В Свердловской области из-за проливных дождей, идущих в регионе уже не первую неделю, временно ограничено автотранспортное сообщение с 32 населенными пунктами. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

По информации ведомства, в настоящее время затоплено 10 мостов, из них девять низководных и один пешеходный навесной мост в поселке Марсяты. Также подтоплен участок дороги, связывающий поселки Махнево и Санкино. При этом в трех населенных пунктах подтоплен 1 двор и 13 приусадебных участков. «Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь», – говорят чиновники.

Уточняется, что в связи с прошедшими дождями отмечается подъем уровня воды на севере и северо-востоке области на реках Каква, Сосьва, Тура, Ница. Вода поднялась на 2-3 метра.

Напомним, на прошлой неделе из-за сильных дождей затопило Ивдель и Махнево, где под воду ушли более ста дворов с жилыми домами и садовых участков. Жители Свердловской области, ставшие жертвами недавнего наводнения, вызванного обильными дождями, начали подавать заявления в органы местной власти. Пострадавшие намерены требовать компенсаций за поврежденное имущество. У многих из-за стихийного бедствия уничтожена большая часть урожая.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

Предвыборный ажиотаж в Волчанске: оставшись без работы, люди идут в депутаты. / «Уральские авиалинии» получили второй самолет с «акульим» крылом. / «Не нужно устраивать шоу»: в Екатеринбурге четыре борца с коррупцией из МВД попали под «уголовку». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»