«Такого не было лет 60»: уральцы, пострадавшие от наводнения, начали требовать компенсаций

Жители Свердловской области, ставшие жертвами недавнего наводнения, вызванного обильными дождями, начали подавать заявления в органы местной власти. Пострадавшие намерены требовать компенсаций за поврежденное имущество. У многих из-за стихийного бедствия уничтожена большая часть урожая.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в наибольшей степени разгул стихии ощутили на себе жители Ивделя и его окрестностей. Причем муниципалитет даже не входит в список территорий, ежегодно страдающих от весеннего половодья. Но из-за непрекращающихся дождей местные реки в 20-х числах июня вышли из берегов. «В черте города были подтоплены 58 дворов и 29 домов (в областном МЧС ранее говорили о 95 придворовых участков – в этом случае учитывались коллективные сады, – прим. ред.). Социально значимых объектов в зоне подтопления не было. На этой неделе вода практически сошла. Сегодня на имя главы Ивделя было подано три заявления с просьбой о выдаче справок. У нас не вводился режим ЧС. Но такие справки гражданам нужны, чтобы обратиться в страховую компанию за материальной помощью. Одна из женщин работает в системе ГУФСИН и будет, видимо, выбивать компенсацию через своего работодателя», – сообщил нашему агентству ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Ивделя Александр Бехтерев.

В общей сложности в Ивделе с затопленной территории к родственникам были эвакуированы 22 человека, в том числе 14 детей. Сейчас они уже вернулись в свои дома. До этого местным жителям приходилось передвигаться на моторных лодках. На случай дополнительной эвакуации жителей был организован пункт временного размещения на базе местной школы № 1.

«Такого у нас не было лет 60. Река Ивдель небольшая и даже весной во время паводка нас не сильно топит. Так, поднимется вода, и сойдет. Но из-за дождей она на прошлой неделе совсем вышла из берегов. И вроде, только одна волна ушла, пришла вторая. И прогнозы по дождям сохраняются. Поэтому мы пока не разворачиваем широкомасштабные ремонтные работы – ждем установления теплой и сухой погоды, – добавил помощник главы Ивделя Анатолий Помелюк. – Сейчас где-то отсыпаем дороги и подъезды щебнем, готовы подвести людям в огороды землю и торф. У кого-то урожай смыло – у того же Бехтерева под водой оказался приусадебный участок. Жалко людей, ведь сажали картошку, огурцы, возводили теплицы. Сейчас все это нужно восстанавливать. Но ущерб в целом небольшой».

Похожая ситуация складывается в Алапаевском районе, где из-за обильных дождей пострадали шесть населенных пунктов – поселки Махнево, Хабарчиха и деревни Кокшарова, Подкина, Трошкова, Перевалова. С ними было ограничено автомобильное сообщение, для передвижения пришлось использовать лодки. В Махнево был подтоплен низководный мост через реку Тагил, осадки привели к размытию дороги на улице Октябрьской. Под воду ушли три частных жилых дома на Первомайской, Октябрьской, Комсомольской и три придомовые постройки на улицах Заречная и Первомайская. Из подтопленных двух частных домов эвакуировали трех человек – они разместились у родственников.

По факту локального наводнения местная прокуратура сейчас проводит проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку полноте принятых мер со стороны чиновников, в том числе, по обеспечению продуктами первой помощи и едой жителей. В администрации Махнево NDNews.ru сегодня сообщили, что пока заявлений от пострадавших граждан не зарегистрировано, вероятно, обращения поступят после окончания дождей и снижения уровня воды в реках.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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