Свердловский МФЦ включился в перевод избирателей с одного участка на другой

Филиалы Свердловского многофункционального центра (МФЦ) уже через месяц начнут принимать заявления от избирателей, которые желают перевестись с избирательного участка по месту регистрации на другой, более удобный для них.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного избиркома, соответствующее соглашение было подписано сегодня между избирательной комиссией в лице председателя Валерия Чайникова и МФЦ Свердловской области в лице директора Натальи Лунеговой.

Кроме МФЦ, заявления о включении в список избирателей по месту нахождения будут принимать через портал госуслуг, а также в территориальных избирательных комиссиях. Принимать их начнут с 26 июля – за 45 дней до выборов. Такой порядок будет действовать вплоть до 5 сентября. Потом прием заявлений будут осуществлять только участковые комиссии, а в сам день голосования такими полномочиями наделят только отдельные УИК – их список сейчас определяется.

По словам Чайникова, новая система – без открепительных удостоверений – позволит полностью исключить любые злоупотребления со стороны избирателей. «Все заявления будут заведены в единую систему ГАС «Выборы» – исключение из одного списка и включение в другой будет происходить автоматически. Возможность дублирования, двойного голосования просто невозможна», – заявил Валерий Чайников.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

Авто убрать, тротуары расширить, площади переназвать – революционный проект изменения среды обсуждают в Екатеринбурге (ФОТО). / На Среднем Урале из-за дождей прервано автосообщение с 32 населенными пунктами. / Предвыборный ажиотаж в Волчанске: в поисках лучшей доли люди идут в депутаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»