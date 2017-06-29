Давно не слышали о телебашне? Депутаты заксо готовятся снова порешать ее судьбу

На следующей неделе депутаты заксобрания вновь вернутся к судьбе многострадальной екатеринбургской телебашни.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, 5 июля комитет по законодательству рассмотрит вопрос о даче согласия на отчуждение государственной собственности – недостроенной телебашни и земельного участка под ней.

Пикантность ситуации заключается в том, что 27 июня на пленарном заседании депутаты уже одобрили в целом изменения в программу управления госсобственностью, по которым телебашня и земельный участок под ней перейдут в качестве взноса в уставной капитал акционерного общества «Ледовая арена». Соучредителем, вероятно, станет УГМК: еще в прошлом году сообщалось, что ее владелец Андрей Козицын, который также является президентом хоккейного клуба «Автомобилист», подыскивает место для строительства новой ледовой арены для своих подшефных.

Несмотря на то, что программа в новой редакции уже одобрена депутатами, в областном уставе существует норма, что согласие на каждую сделку с госсобственностью суммой больше 20 млн рублей заксобрание должно давать отдельно. В данном случае речь идет именно о такой сделке: ранее телебашня с землей под ней была оценена в 652 млн 772 тыс. 197,26 рублей 26 копеек. Именно по такой цене областные власти выставляли ее на продажу. Аукцион был запланирован на конец апреля, но потом его отменили с формулировкой «в целях дополнительной проработки концепции развития территории».

Было бы логично, таким образом, если бы областное правительство сначала спросило депутатов об их согласии на бесплатное отчуждение дорогостоящей башни из госсобственности, а уже потом вносило эту строчку в программу МУГИСО. Но получилось так, что чиновники «впрягли телегу впереди лошади» и сначала отдали на утверждение всю программу, а теперь задним числом пытаются легитимизировать свое решение. «Вроде бы с формальной точки зрения это и нарушение, но в практике МУГИСО подобные вещи уже встречались, и никто на них никогда особого внимания не обращал», – прокомментировал ситуацию бывший депутат заксо Евгений Артюх.

Также необходимо напомнить, что правительство Свердловской области купило недостроенную телебашню в 2013 году за полмиллиарда рублей. Несколько раз в Екатеринбурге проводились конкурсы на лучший проект реконструкции башни и развития прилегающей территории, однако все они были отправлены под сукно. Для чего были потрачены такие деньги, правительство так и ни разу и не объяснило.

Добавим также, что недавно группа активистов обратилась к врио губернатора Евгению Куйвашеву с просьбой не отдавать башню в частные руки, а сделать из нее «самый известный в мире сухопутный маяк» к выставке «Экспо-2025».

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

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