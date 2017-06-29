Что тебе надо, теперь решает «Большой брат»: президент Сбербанка описал, к чему приходят технологии

Сегодня в Ельцин-центре президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил с лекцией «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента». Сколько лайков хватит машине, чтобы разобраться в человеке, когда мы будем пить синтетическое шампанское и почему поездка на такси будет стоить дешевле булки – NDNews.ru выбрал самые интересные высказывания Грефа.

– 11-12 лайков хватит, чтобы предсказания модели совпали с оценками ваших коллег, 230 лайков в интернете – и мы будем понимать вашу личность лучше, чем понимают ваши близкие. Считывать психотип человека уже можно по фотографиям, машина на основе анализа фотографий относит вас к одному из той или иной категории по психотипу.

– Компания «Убер», крупнейший перевозчик, не владеет ни одним автомобилем. Airbnb не имеет собственной недвижимости. Человеку не нужны вещи, человеку нужны функции этих вещей. Если раньше на пути к человеку от функции стояла вещь, человек был вынужден, например, покупать транспорт [который используется не эффективно], то сейчас «Убер» показывает коэффициент использования 60 %. Когда водителя заменит автопилот, эффективность можно будет поднять до 80 %. Что позволит снизить стоимость. И тогда мы на самом деле будем ездить в булочную на такси, и при этом тратить на такси меньше, чем на булку. Хотя и это вряд ли, потому что «Alibaba» может вам все привезти на дом, и ходить никуда не нужно.

– Человеку нужна одна большая «красная кнопка», он не хочет искать, не хочет тонуть в услугах и опциях. Он хочет доверить функцию выбора своему помощнику. Мы готовы делегировать эту функцию доверенному помощнику. Этот помощник называется центр экосистемы. Самый яркий пример мы видим в Китае – Alibaba, например. Это Google и Amazon, если говорить про США. В центре экосистемы – технологическая платформа. Это означает возможность аналитики больших данных в режиме реального времени, облачные технологии, open source, big data и т.д.

– Если говорить о нас. Сегодня мы в течение 1 секунды можем расплатиться за кофе через Apple Pay. Пять лет назад мы делали две вещи: идентифицировали вас и идентифицировали ваши остатки на карте. В процесс нельзя было впихнуть что-то еще, иначе это заняло бы время. Сейчас у нас работает система фрод-мониторинга. Мы идентифицируем вас, места где вы платите, кому платите, что покупаете, идентифицируем ваши традиционные покупки – типична эта покупка для вас или нет. Если мы видим что вы в необычном месте, мы смотрим, покупали ли билеты, могли бы в этой географической точке оказаться сейчас, покупается ли это вами потенциально, особенно если сумма крупная. Если модель скажет «нет», то пойдет проверка в ручном режиме – вам позвонит человек, который спросит, действительно ли это вы совершаете покупку. И все эти процессы проходят за долю секунды.

– Уже очевидно, самый главный тренд – искусственный интеллект. Сегодня этим занимаются госучреждения, которые создают фундаментальную базу, этим занимаются все компании, которые могут внедрять это в свои продукты. В будущем все предпочтут цифрового посредника, чтобы удовлетворять свои потребности.

Искусственный интеллект может пока описывать ситуации, которые когда-либо случались. В ситуации неопределенности он очень мало поможет, но и на эту сферу человеческой монополии искусственный интеллект уже начинает посягать.

– Искусственный интеллект плюс блокчейн не оставляют места нам, банкирам. Мы уже начали шутить – пойдем в сельское хозяйство. [Представитель компании, работающей в этом секторе в США] нам пояснил, что в сельском хозяйстве идут еще более глобальные процессы. Он рассказал: «Что такое корова? Корова очень плохой преобразователь травы и воды в мясо. Плохой – потому что преобразование низкоэффективное. И по пути она заражается чем-то. И мы решили преобразовать процесс создания мяса и даже доказали, что это биологический, а не химический процесс». В этом году они пошли дальше и показали процесс с вином. Ни один сомелье не смог отличить настоящее и синтетическое шампанское.

– специалисты по data scientists – самые востребованные специалисты, которые нужны везде, но это самая редкая у нас профессия.

– В Сбербанке в офисах шесть лет назад работало 59 тысяч человек, сейчас 12 тысяч, через три года будет работать в лучшем случае тысяча. У нас работало 33 тысячи бухгалтеров, сейчас полторы тысячи, а будет 500 человек.

Добавим, в подтверждении развития искусственного интеллекта Греф в ходе лекции продемонстрировал три ролика. На первом был показан робот с возможностью имитировать движение животных – он может идти как лошадь, переходить на рысь, имитировать круговые движения курицы. Для этого роботу необходимо анализировать не только само движение, но и распределение веса, скорость и т.д. Робот из второго ролика самостоятельно обучился игре, где требовалось отбивать мяч. Сначала робот научился отбивать мяч, а затем понял, по какому принципу в игре можно заработать максимальное количество очков и начал применять его. Робот из третьего ролика – это робот с эмпатией, обладающий эмоциональным интеллектом, он умеет выражать эмоции и сопереживать. «Все, что связано с отношением человека и робота – это будущее», – отметил Греф.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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