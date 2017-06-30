Под мостом на Куйбышева сделают пешеходную зону

В Екатеринбурге продолжается реконструкция набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева. Как уже писал «Новый День», работы там планируется завершить ко Дню города, в этом году он выпадает на 19 августа. Но до финиша пока далеко: ведется реконструкция Косого дома, не решено, что будет с прилегающей инфраструктурой. Ранее глава администрации города Александр Якоб уточнял, что местные власти обратились к архитекторам, чтобы получить проект дальнейшего развития прогулочной части набережной. И такая работа действительно ведется.

Накануне в Ельцин-центре рассказали, что внесли правки в проект реконструкции набережной. Представитель бюро «Оса» Евгений Волков, в частности, рассказал, что архитекторам пришлось учесть пожелания жителей Екатеринбурга, которые попросили сделать более удобными входы на набережную со стороны Куйбышева и дендропарка, предпринимателей, которым нужны точки вывода сетей на набережной, и собачников, которым негде было выгуливать питомцев.

В частности, по его словам, в ближайшее время может появиться пешеходный мост под Куйбышева, который свяжет набережную с ее продолжением у цирка, а также с другим берегом. Появится и еще один вход на набережную со стороны дендрария, у входа возле метро «Геологическая». Для этого придется перенести ограду парка. «Чтобы доступ был, даже когда парк закрыт на ночь или на просушку», – пояснил он.

Также он рассказал, что вместо детской площадки в котловане у улицы Куйбышева будет зона для выгула собак. «Это место далеко от окон домов, жильцам которых нужна тишина, а детская и спортивная площадки переезжают к ЖК «Ривьера», – сообщил Волков.

По просьбе любителей битлов у памятника ливерпульской четверке появится нормальное покрытие и кафе. С другой стороны реки, у ГЦСИ будет организован вход в дендропарк, появятся дополнительные спуски в амфитеатр, скамейки, точки доступа к Wi-Fi. «Были пожелания по организации мест общепита – и мы разработали модульные навесы. Они в обычные дни будут стоять во дворе ГЦСИ, у памятника The Beatles, в дендрарии возле входа в метро, а в праздники их можно будет собирать в ярмарочную форму», – сообщил представитель «Осы».

Он добавил, что горожане просили учесть в проекте реконструкции вопросы идентичности и истории, однако это, по его словам, делается другими способами. «Благоустройство – это средство ограниченной выразительности. Это [идентичность] делается событийным наполнением и экскурсиями. Памятник битлам никто не проектировал, например. Наша задача – решить насущные проблемы территории, а мелкие истории придут сами собой», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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