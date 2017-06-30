Пятница, 30 июня 2017, 12:12 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Под мостом на Куйбышева сделают пешеходную зону

Под мостом на Куйбышева сделают пешеходную зону

В Екатеринбурге продолжается реконструкция набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева. Как «Новый День», работы там планируется завершить ко Дню города, в этом году он выпадает на 19 августа. Но до финиша пока далеко: ведется реконструкция Косого дома, не решено, что будет с прилегающей инфраструктурой. Ранее глава администрации города Александр Якоб уточнял, что местные власти обратились к архитекторам, чтобы получить проект дальнейшего развития прогулочной части набережной. И такая работа действительно ведется.

Накануне в Ельцин-центре рассказали, что внесли правки в проект реконструкции набережной. Представитель бюро «Оса» Евгений Волков, в частности, рассказал, что архитекторам пришлось учесть пожелания жителей Екатеринбурга, которые попросили сделать более удобными входы на набережную со стороны Куйбышева и дендропарка, предпринимателей, которым нужны точки вывода сетей на набережной, и собачников, которым негде было выгуливать питомцев.

В частности, по его словам, в ближайшее время может появиться пешеходный мост под Куйбышева, который свяжет набережную с ее продолжением у цирка, а также с другим берегом. Появится и еще один вход на набережную со стороны дендрария, у входа возле метро «Геологическая». Для этого придется перенести ограду парка. «Чтобы доступ был, даже когда парк закрыт на ночь или на просушку», – пояснил он.

Также он рассказал, что вместо детской площадки в котловане у улицы Куйбышева будет зона для выгула собак. «Это место далеко от окон домов, жильцам которых нужна тишина, а детская и спортивная площадки переезжают к ЖК «Ривьера», – сообщил Волков.

По просьбе любителей битлов у памятника ливерпульской четверке появится нормальное покрытие и кафе. С другой стороны реки, у ГЦСИ будет организован вход в дендропарк, появятся дополнительные спуски в амфитеатр, скамейки, точки доступа к Wi-Fi. «Были пожелания по организации мест общепита – и мы разработали модульные навесы. Они в обычные дни будут стоять во дворе ГЦСИ, у памятника The Beatles, в дендрарии возле входа в метро, а в праздники их можно будет собирать в ярмарочную форму», – сообщил представитель «Осы».

Он добавил, что горожане просили учесть в проекте реконструкции вопросы идентичности и истории, однако это, по его словам, делается другими способами. «Благоустройство – это средство ограниченной выразительности. Это [идентичность] делается событийным наполнением и экскурсиями. Памятник битлам никто не проектировал, например. Наша задача – решить насущные проблемы территории, а мелкие истории придут сами собой», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

Джаз на природе, бруклинская дворовая вечеринка и фестиваль окрошки. 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. / С начала года приставы выдворили из Екатеринбурга более 700 нелегальных мигрантов. / Геббельс, Ройзман и легенда о людоеде. Мнение эксперта о громком высказывании мэра уральской столицы (ДОКУМЕНТЫ).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге на 8 лет осудили мужчину, который убил своего приятеля утюгом, бутылкой и ножами (ФОТО)

В Екатеринбурге орудует банда автоугонщиков – за месяц с одной улицы угнали уже пять автомобилей (ВИДЕО)

Российские универмаги Stockmann сохранят свое название как минимум до 2023 года

На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций
Все новости