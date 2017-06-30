В Новоуральске прошли молниеносные выборы главы – финал конкурса и решение думы состоялись в один день

Городская дума Новоуральска на внеочередном заседании избрала нового мэра. Им стал сити-менеджер Александр Баранов, который в финальном голосовании обошел директора местного «Водоканала» Петра Ильина, передает корреспондент NDNews.ru. Остальные претенденты на должность главы были забракованы конкурсной комиссии всего за пару часов до решающего заседания думы.

Напомним, на конкурс по избранию главы Новоуральска заявилось семь кандидатов. Помимо Баранова и Ильина это были генеральный директор корпорации «Ява» Игорь Гребенщиков, депутат гордумы от «Справедливой России» Алексей Шеховцов, бывший первый секретарь свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин, депутаты гордумы Максим Сергеев (сотрудник УЭХК) и Вадим Аверьянов (бывший координатор регионального отделения ЛДПР). 29 июня все семь претендентов приняли участие в открытых слушаниях, где презентовали свои программы развития города. После этого конкурсная комиссия в закрытом режиме отобрала двух кандидатов, которые были представлены думе в тот же день. Как рассказал NDNews.ru Алексей Шеховцов, о внеочередном заседании депутаты узнали только накануне голосования. «Администрация города сослалась на то, что депутаты уходят в отпуск, поэтому нужно быстро принять решение. Но видимо, им поступило указание от вице-губернатора Тунгусова не тянуть с выборами. Во второй тур прошли Баранов и Ильин, как и предполагалось по заданному сценарию», – отметил депутат.

В итоге за кандидатуру Александра Баранова проголосовали 20 депутатов, три – против, четыре бюллетеня оказались недействительными. Петр Ильин набрал только три голоса, остальные были против или воздержались.

Инагурация нового мэра состоится 7 июля. С вступлением Баранова в должность Новоуральск вновь вернется к одноглавой системе управления – пост сити-менеджера будет упразднен.

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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