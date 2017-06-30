Уголовное дело экс-министра Сидоренко возвращено в прокуратуру из-за некорректного обвинения

Верх-Исетский районный суд принял решение о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении бывшего главы минтранса Александра Сидоренко. Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь областного суда Екатерина Масленникова, причиной послужила не конкретизированность обвинения. В частности, адвокат Сидоренко указал, что в обвинительном заключении не указано место завершения предполагаемого преступления, в связи с чем невозможно установить территориальную подсудность. Судебный процесс над бывшим министром возобновится после корректировки заключения прокуратурой.

Напомним, Александр Сидоренко обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По данным следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко, находясь на министерском посту, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступает его брат. В СКР считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организация, преследуя корыстный умысел. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты.

Санкция статьи, по которой судят бывшего чиновника, предполагает наказание до двух лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

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