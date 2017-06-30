В Екатеринбурге стартует суд над экс-главой свердловского минтранса

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга на 30 июня запланировано предварительное слушание по уголовному делу бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Заседание начнется в 14:30 и пройдет в закрытом режиме.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Сидоренко находится под подпиской о невыезде и должен прибыть на судебное заседание самостоятельно. По данным следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко, находясь на министерском посту, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступает его брат. В СКР считают, что министр лично или через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организация, преследуя корыстный умысел. Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум» побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты. Санкция статьи 289 УК РФ предполагается наказание до двух лет лишения свободы.

В рамках расследования силовики провели обыски в коттедже Сидоренко. Сразу после этого в департаменте информполитики губернатора заявили, что министр отправлен в отставку. По делу бывшего свердловского министра транспорта допросили экс-мэра Нижнего Тагила Валентину Исаеву, возглавлявшую администрацию с 2008 по 2012 годы. Кроме нее следователи четвертого следственного управления ГСУ СКР встречались с другими тагильскими чиновниками (в их числе – бывший замглавы администрации Вячеслав Данилов и экс-начальник Службы заказчика городского хозяйства Федор Евтухов). «Тагильский след» в уголовном деле является основным, поскольку в 2012 году тогда еще губернатор Свердловской области Александр Мишарин распорядился направить Нижнему Тагилу порядка 400 млн рублей на ремонт дорог, а контроль над этим процессом возложил на Сидоренко. Впрочем, на допросы в СКР вызывались и другие главы уральских городов. Следователей каждый раз интересовало, как отбирались подрядчики для дорожных работ, кто кого протежировал, как осуществлялся контроль за ремонтом магистралей.

Сейчас Сидоренко занимается преподавательской деятельностью, он ведет лекции в Уральском государственном лесотехническом университете. Уголовное дело и работу своих родственников в дорожных компаниях он не комментирует, считая все обвинения надуманными. Вместе с тем, СМИ неоднократно указывали на коммерческие аппетиты и богатство родственников чиновника. Самый наглядный пример – супруга Сидоренко, Евгения, три года назад задекларировала более 30 миллионов рублей в качестве годового дохода, тогда как у министра официальный доход значился в размере 2,13 млн рублей. В 2015 году заработок жены чиновника сократился до 7,24 миллионов рублей. В свою очередь коммерческие структуры близких родственников Сидоренко, по разным данным, за несколько лет получили по госконтрактам более 2,5 млрд рублей.

Фото с сайта oblgazeta.ru

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