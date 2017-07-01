Партия РОС не смогла выбрать кандидата в свердловские губернаторы

Партия РОС не смогла сегодня выбрать кандидата в губернаторы Свердловской области. Рассмотрение вопроса отложили до понедельника.
Сегодня в Москве состоялся съезд партии РОС (Российский общенародный союз), на котором в числе прочего должны были выдвинуть кандидата в губернаторы Свердловской области. Однако этот вопрос решили отложить.
Как рассказал корреспонденту «Нового Дня» примкнувший к этой партии бывший депутат заксо Евгений Артюх, съезд объявил перерыв до 3 июля в связи с «насыщенной повесткой». Выдвижение кандидатов в депутаты по 5 муниципалитетам региона также рассмотрят позже.
Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.07.17
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