Партия РОС не смогла выбрать кандидата в свердловские губернаторы

Партия РОС не смогла сегодня выбрать кандидата в губернаторы Свердловской области. Рассмотрение вопроса отложили до понедельника.

Сегодня в Москве состоялся съезд партии РОС (Российский общенародный союз), на котором в числе прочего должны были выдвинуть кандидата в губернаторы Свердловской области. Однако этот вопрос решили отложить.

Как рассказал корреспонденту «Нового Дня» примкнувший к этой партии бывший депутат заксо Евгений Артюх, съезд объявил перерыв до 3 июля в связи с «насыщенной повесткой». Выдвижение кандидатов в депутаты по 5 муниципалитетам региона также рассмотрят позже.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.07.17

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