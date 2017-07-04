«Иннопром» не для всех: без праздношатающихся, но с «Моральным кодексом», Путиным и японцами

В Екатеринбурге в восьмой раз стартует «Иннопром». Идея прошлого года, когда выставку перенесли на рабочие дни, не оставив времени для обычных горожан, которые хотят посмотреть на достижения отечественной промышленности, будет актуальна и теперь – «Иннопром-2017» откроется в воскресенье, 9 июля. В этот день пройдет турнир по гольфу для випов в Pine Creek, пресс-день в «Екатеринбург-Экспо», а также торжественная церемония открытия и губернаторский прием в честь начала работы вставки – в «Космосе» и Ельцин-центре, где выступит группа «Моральный кодекс».

Ни в этот день, ни в последующие «праздношатающихся» в выставочнике не ждут. «Компании-экспоненты тратят большие деньги, чтобы найти покупателя на свою продукцию, и качество аудитории для них – приоритетно, количество посетителей не так важно. Поэтому мы уже второй год подряд проводим выставку в будние дни, отсекая праздношатающихся», – сказал в интервью «Деловому кварталу» руководитель деловой программы выставки Антон Атрашкин. Что, в общем, логично. Кстати, в прошлом году позицией организаторов были возмущены, например, мамы с маленькими детьми, которые приехали в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и не обнаружили пеленальных комнат в выставочнике.

Впрочем, полностью допуск для горожан закрыт не будет – зарегистрироваться в качестве посетителя на выставку можно будет любому желающему в любой день. Если это сделать через сайт «Иннопрома», то вход будет бесплатным. Тем, кто не хочет пользоваться интернетом, но попытается попасть в МВЦ, придется заплатить 300 рублей. Будут и другие ограничения: детей до 10 лет будут пускать на выставку только в составе экскурсионных групп, детей от 10 до 14 лет – только в сопровождении родителей. Вероятно, что лучший день для тех, кто все же захочет посетить «Иннопром», – 13 июля. В один из дней с 10 по 12 июля ожидается визит президента России Владимира Путина, что всегда сопряжено с повышенными мерами безопасности, перекрытиями дорог, невозможностью выйти из одного павильона и попасть в другой, и т.д. Ранее глава государства не бывал на «Иннопроме». А вот премьера Японии Синдзо Абэ в Екатеринбурге не ждут, хотя партнером выставки стала Страна восходящего солнца. В МВЦ будет отдельный павильон, посвященный Японии, а представлять делегацию страны будет министр экономики, промышленности и торговли Хиросигэ Сэко. Он, к слову, возглавляет японский Совет по совместной с Россией деятельности на Курилах. Кроме того, в МВЦ будут представлены китайские и корейские стенды. Кстати, уже известно, что Южная Корея будет партнером выставки в 2018 году.

Что касается деловой программы, то основные мероприятия уже известны. Много круглых столов и пленарных дискуссий будет посвящено «безлюдным» производствам, роботизации, новым информационным технологиям, IT-безопасности. Из нового – обсуждение программ утилизации отходов производства и потребления. В России, напомним, идет Год экологии, а с 2019-го в регионах должны заработать новые территориальные схемы по обращению с отходами. Их – в том числе – будут обсуждать на панельной дискуссии, посвященной экологической безопасности России.

Впрочем, будут и долгоиграющие темы. Например, не обойдется выставка в этом году без очередного круглого стола по проекту строительства выскоскоростной железнодорожной магистрали, который лоббирует экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Отдельный блок «Иннопрома» будет посвящен технологиям smart city, которые тоже обсуждают из года в год, но пока не внедряют почти нигде в России, за исключением татарстанского Иннополиса и Сколково.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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