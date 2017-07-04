Епархия и медники решили провести праздник на Плотинке вслед за защитниками Городского пруда

На этой неделе стало известно о том, что защитники Городского пруда в Екатеринбурге планируют провести 7 июля праздник, призванный привлечь внимание горожан к проблеме сохранения водоема и всей реки Исеть, а также позволить горожанам больше узнать о нем. Напомним, они выступают против строительства т.н. храма-на-воде.

Вслед за активистами екатеринбургская епархия и фонд, созданный РМК и УГМК для продвижения идей строительства храма в акватории, решили провести свой праздник – мероприятие состоится там же, только днем позднее. Как видно, в отличие от защитников пруда, у сторонников появления религиозного сооружения, средств на проведение больше. «Гостей ждут семейные эстафеты и увлекательные мастер-классы. Будет работать зона ворк-аута и детские аттракционы. В течение дня на Плотинке будут выступать местные творческие коллективы. А вечером гостей праздника ждет грандиозный концерт, хэдлайнерами которого станет группа «Рондо», в главе со своим бессменным лидером Александром Ивановым. Завершит праздничную программу TherrMaitz и Антон Беляев, исполняющий авторские композиции и мировую классику в оригинальной аранжировке», – говорится в пресс-релизе екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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