Вторник, 4 июля 2017, 15:31 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Епархия и медники решили провести праздник на Плотинке вслед за защитниками Городского пруда

Епархия и медники решили провести праздник на Плотинке вслед за защитниками Городского пруда

На этой неделе стало известно о том, что защитники Городского пруда в Екатеринбурге планируют , призванный привлечь внимание горожан к проблеме сохранения водоема и всей реки Исеть, а также позволить горожанам больше узнать о нем. Напомним, они выступают против строительства т.н. храма-на-воде.

Вслед за активистами екатеринбургская епархия и для продвижения идей строительства храма в акватории, решили провести свой праздник – мероприятие состоится там же, только днем позднее. Как видно, в отличие от защитников пруда, у сторонников появления религиозного сооружения, средств на проведение больше. «Гостей ждут семейные эстафеты и увлекательные мастер-классы. Будет работать зона ворк-аута и детские аттракционы. В течение дня на Плотинке будут выступать местные творческие коллективы. А вечером гостей праздника ждет грандиозный концерт, хэдлайнерами которого станет группа «Рондо», в главе со своим бессменным лидером Александром Ивановым. Завершит праздничную программу TherrMaitz и Антон Беляев, исполняющий авторские композиции и мировую классику в оригинальной аранжировке», – говорится в пресс-релизе екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

На перекрестке Бардина – Серафимы Дерябиной перевернулся грузовик с персиками (ВИДЕО). / По факту рождения ребенка у 13-летней школьницы возбуждено уголовное дело. / 36, 60 или 126 – сколько подписей на самом деле собрал Евгений Ройзман.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Суд взыскал с УК более 95 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Убрать рыбаков, наказать «Водоканал», вырыть выгребные ямы, – как очистить Черноисточинский пруд

Мэрия Екатеринбурга запретит парковку возле «Хаятта»

На перекрестке Бардина – Серафимы Дерябиной перевернулся грузовик с персиками (ВИДЕО)
Все новости