Не пугайтесь: «письма счастья» от налоговой придут из Кемерово и с новой строчкой

В этом году ФНС будет рассылать «письма счастья» для физлиц по новым правилам. Во-первых, некоторые могут получить уведомление с новой строчкой – требованием заплатить налог за прошлый год, если его не удержал работодатель. Во-вторых, теперь на конвертах местом отправления будет значиться не Башкирия, а Кемерово.

«Впервые в 2017 году в налоговые уведомления будет включена сумма налога на доходы, не удержанного у физического лица налоговым агентом в 2016 году», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФНС по Свердловской области. Раньше налогоплательщик сам должен был в таком случае обратиться в налоговую до 30 апреля.

Как пояснил корреспонденту NDNews.ru и.о. начальника отдела налогооблажения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Сергей Барышников, может быть несколько случаев, когда налоговый агент (то есть работодатель) не удерживал налог: например, сотрудник получил подарок, то есть не денежную сумму, а некую материальную вещь, с которой бухгалтерия не может удержать налог. Или перестал платить по кредиту – тогда банк сообщает о доходе условного Иванова в размере невозвращенной части кредита. Кроме того, такая строчка в уведомлении может «нарисоваться» и если работодатель сжульничал и недоплатил налог за своего сотрудника. Правда, в этом случае придется разбираться с ним с помощью надзорных органов.

Второе изменение касается места отправки писем. «Рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов Свердловской области в 2017 году будет осуществлять филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, тогда как в прошлые годы рассылку налоговых уведомлений для нашего региона осуществлял филиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Башкортостан. Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления по почте, не следует заострять внимание на отправителе корреспонденции (г. Кемерово), указанном на почтовом конверте. Информация о налоговом органе, сформировавшем и направившем налоговое уведомление, содержится в самом уведомлении. Именно в этот налоговый орган и следует обращаться при появлении вопросов по содержанию уведомления», – отмечают в УФНС.

Напомним, квитанции начнут приходить уже с этого месяца, но только для тех, кто не имеет личного кабинета в ФНС. Срок уплаты налога – 1 декабря. Эти правила действуют с прошлого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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