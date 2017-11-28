ФНС: треть жителей Свердловской области «забыли» заплатить налоги

1 декабря в России заканчивается срок уплаты имущественных налогов. Около 30 % жителей Свердловской области так и не внесли обязательные платежи. В налоговой напомнили, чем это чревато.

Как рассказал заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Александр Белоглазов, порядка 30 % уральцев до сих пор не заплатили имущественные налоги. Не все из них злостные неплательщики – кто-то оставил на последний день, кто-то не успел. Но есть и те, у кого задолженность составляет уже более 100 тысяч рублей. При этом в основном о налогах не забывают пенсионеры, ветераны, малоимущие и среднеобеспеченные граждане. «А граждане, передвигающиеся на дорогих иномарках, живущие в роскошных квартирах и обладающие другим дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом, почему-то не считают необходимым платить соответствующие налоги. И, конечно же, мы в отношении таких собственников проводим целый комплекс мероприятий – от напоминаний о долгах, до разъяснения последствий такого поведения», – прокомментировал Белоглазов. В случае неуплаты налогов ФНС может инициировать процедуру принудительного взыскания. Гражданину могут запретить выезд за рубеж, заблокировать его счета, ограничить право на распоряжение имуществом.

Напомним, в этом году, как и годом ранее, бумажные «письма счастья» получают только те, кто не зарегистрирован в личном кабинете на сайте ФНС. Но есть и некоторые новшества. Во-первых, теперь на конвертах местом отправления будет значиться не Башкирия, а Кемерово. Во-вторых, некоторые могут получить уведомление с новой строчкой – требованием заплатить налог за прошлый год, если его не удержал работодатель. Как ранее пояснял корреспонденту NDNews.ru и.о. начальника отдела налогооблажения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Сергей Барышников, может быть несколько случаев, когда налоговый агент (то есть работодатель) не удерживал налог: например, сотрудник получил подарок, то есть не денежную сумму, а некую материальную вещь, с которой бухгалтерия не может удержать налог. Или перестал платить по кредиту – тогда банк сообщает о доходе условного Иванова в размере невозвращенной части кредита. Кроме того, такая строчка в уведомлении может появиться и если работодатель сжульничал и недоплатил налог за своего сотрудника. Правда, в этом случае придется разбираться с ним с помощью надзорных органов.

Екатеринбург, служба информации

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