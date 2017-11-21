Отделения налоговых служб в Екатеринбурге горожане берут штурмом – зима близко (ВИДЕО)

В Екатеринбурге отделения ФНС штурмуют горожане, не успевшие заплатить налоги на движимое и недвижимое имущество до 1 декабря.

Екатеринбуржцы штурмуют налоговую

Как передает корреспондент РИА «Новый день», то же самое коснулось и ФНС по Ленинскому району – небольшое помещение, где принимают посетителей, было буквально забито, к тому же работали далеко не все окна. Появление съемочной группы заставило сотрудников налоговой в свой профессиональный праздник (сегодня День ФНС) открыть еще два окошка для приема посетителей. Один из них сообщил корреспонденту РИА «Новый День», что пришел переоформлять поступившие сразу две платежки на недвижимое имущество.

В самой налоговой объясняют ажиотаж традиционно – зима близко. Поскольку 1 декабря является дедлайном для выплаты налогов частными лицами, многие получившие «письма счастья» из ведомства за несколько месяцев до этого, тянут до последнего.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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