Охота за фирмами-однодневками привела к хаосу в свердловских отделениях ФНС

В екатеринбургских отделениях налоговой службы воцарился хаос: предприниматели, желающие сдать декларации, часами стоят в очередях. Электронная сдача деклараций, о преимуществах которой так долго говорили представители власти, для тысяч коммерсантов оказалась недоступна. Сами налоговики объясняют возникшие неудобства охотой за фирмами-однодневками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему подняла накануне уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх на заседании профильного комитета заксобрания. По ее словам, предпринимателям незаконно отказывают в приеме электронных документов. Им рекомендуют приехать в налоговые органы лично и привезти нужные бумаги, из-за чего в налоговых инспекциях воцарился хаос. «В налоговых инспекциях огромные очереди, по три-четыре часа, духота, женщины падают в обморок. Инспектора сами в ужасе, но проблема не решается», – рассказала Елена Артюх.

Руководители УФНС, к которым бизнес-омбудсмен обратилась за объяснениями, говорят, что таким образом налоговая пытается выявить фирмы-однодневки и номинальных директоров, и что в спорных случаях они готовы оперативно решать все возникшие у добросовестных предпринимателей вопросы. Но на практике, заявила Елена Артюх, это выливается сначала в многочасовые дозвоны по телефону, а потом – в многочасовое стояние в очередях.

По данным бизнес-омбудсмена, за три квартала свердловские налоговые органы уже 4000 раз отказали предпринимателям в приеме электронных деклараций. Между тем одно влечет за собой другое: несдача декларации в срок может повлечь за собой блокировку счета коммерсанта.

Кроме того, проблемы начинаются и у их контрагентов. «Я – добросовестный предприниматель, не первый год работаю, меня знают, я не фирма-однодневка. Но, как я поняла, меня подозревают в том, что я работаю с фирмами-однодневками. Некоторые счета-фактуры показались налоговикам «подозрительными», и у меня не принимают отчетность по НДС. И не только у меня. В том окне, где выдают реестр расхождений, громадная очередь, некоторые записаны уже на декабрь», – рассказала РИА «Новый День» одна из предпринимательниц Екатеринбурга.

В свердловском управлении ФНС корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что проводимая налоговыми органами работа «направлена на актуализацию сведений в ЕГРЮЛ с целью эффективной контрольно-надзорной деятельности для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства». В УФНС пояснили, что в ходе контрольных мероприятий периодически вскрываются случаи недостоверности содержащихся в первичных документах сведений о руководителе организации. «Такие физические лица не могут быть подписантами в налоговой отчётности, а также согласно подпункту 4 статьи 185.1 ГК РФ выдавать доверенности на представление налоговой отчётности через уполномоченных представителей», – сообщили в УФНС.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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