Екатеринбургские депутаты вызвали налоговиков на «публичную порку»

Депутаты гордумы Екатеринбурга возмутились неразберихой в отделениях налоговой службы, которая коснулась их лично. Сразу несколько народных избранников заявили, что вчера были вынуждены бросить все дела и отстоять несколько часов в очередях, чтобы сдать декларации к сроку. Те, кто не успел это сделать, вынужденно стали должниками.

Например, в такой ситуации оказался единоросс Александр Косинцев, который и поднял больную тему сегодня на заседании бюджетной комиссии. «Я считаю, что у нас полный швах с собираемостью налогов. Я не получил квитанции от налоговой, кое-как завёл электронный личный ящик в ФНС, так и там не открывается налог на имущество и налог за парковочное место. Завтра 1 декабря, а я не могу заплатить за квартиру. Почему я, добросовестный налогоплательщик, вынужден становиться должником и платить штраф?"

Вице-спикер думы Виктор Тестов отметил, что он и его коллеги-бизнесмены сталкиваются с подобной проблемой ежегодно. «Точные расчёты по налоговым платежам мы получаем только от налоговых приставов, там, где уже начислены штрафы и пени. Несколько лет назад обращались в налоговую службу с просьбой ввести должность налогового агента, который бы курировал частное предприятие. Но нам ответили, что это не предусмотрено законом. Не понимаю, почему нельзя упростить процедуру. Складывается странная ситуация: люди хотят заплатить налоги вовремя, но не имеют возможности».

Управляющий «ЛСР-Урал» Владимир Крицкий заметил, что успел подать документы в налоговую, но для этого ему пришлось вчера бросить работу и стоять в гигантской очереди в отделении ФНС.

Возмущённые депутаты потребовали вызвать для дачи объяснений представителей налоговой службы в думу, хотя бы в рамках информационного часа. Но вице-мэру по экономике и финансам Андрею Корюкову не понравилось это предложение. «Устраивать публичную порку налоговой, на мой взгляд, неправильно. И если в таком формате их приглашать, то они не придут. Вы возмущаетесь собираемостью налогов на имущество физлиц, а вот меня возмущают сборы по НДФЛ. Когда на предприятиях некоторых наших коллег зарплата 8-9 тысяч рублей, а по отрасли около 25 тысяч», – умело перевёл тему чиновник.

Однако предложение пригласить налоговиков в думу осталось в силе. Депутаты поручили думской комиссии по муниципальной собственности подобрать удобное время для всех.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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