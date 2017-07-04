Эксперты: Куйвашев потерял июнь и очки в публичном позиционировании

Врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев в июне не только не преуспел в борьбе за популярность у избирателя, но и частично сдал свои позиции. Если избирком все-таки примет решение о регистрации в качестве кандидата Евгения Ройзмана, то губернаторская кампания на Среднем Урале может стать одной из самых конкурентных.

Как передает корреспондент NDNews.ru, к таким выводам пришли эксперты фонда «Минченко консалтинг» в своем аналитическом обзоре хода губернаторских кампаний в России за июнь. По их мнению, Евгению Куйвашев «скорее потерял июнь, чем приобрел». «Политический блок управления генерирует ненужные скандалы, в частности, вокруг фигуры Ройзмана. Врио идет по пути наименьшего сопротивления: в спарринг-партнеры выбраны слабые кандидаты от парламентских партий», – отмечает «Минченко консалтинг». За отношения с федеральным центром в июне эксперты ставят Куйвашеву 4, с элитами – 3, за качество публичного позиционирования – тоже «3» (в мае – 4).

Уровень реальной конкуренции на свердловских выборах в докладе пока оценивается как «неопределенный». Существенную роль в этом играет «фактор Ройзмана». По оценке Минченко, возможность прохождения Ройзманом муниципального фильтра полностью зависит от сделки в верхах, наподобие той, которая позволила Алексею Навальному стать кандидатом в мэры Москвы в 2013 году. Кроме того, юридическая сторона процедуры выдвижения Ройзмана от «Яблока» все еще вызывает вопросы и может быть оспорена. «В то же время в случае нерегистрации Ройзмана есть риск протестной переориентации его электората на одного из оставшихся в бюллетене оппозиционных кандидатов», – добавляется в докладе.

К возможности приобретения оппозиционными парламентскими партиями политического капитала на свердловских губернаторских выборах Минченко относится скептически. И КПРФ, и СР, и ЛДПР на Среднем Урале, по его оценкам, пока не показали способности составить заметную конкуренцию врио. В отличие от «прочих партий», среди которых – выдвинувшее Ройзмана «Яблоко».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

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