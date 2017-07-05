В Невьянске, где оставшиеся без жилья горожане объявляют голодовки, разрушаются пять почти новых домов (ФОТО)

В городе Невьянске, который совсем недавно «прославился» историей с голодовкой бездомной женщины, уже несколько лет стоят и зарастают травой чуть-чуть недостроенные дома, которые возводились за бюджетный счет для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о «наипозорнейшей истории, характеризующей органы власти Свердловской области», рассказал в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских. Депутат написал, что уже седьмой год в Невьянске брошены на произвол судьбы пять новых коттеджей, которые возводили за счет бюджета. Изначально постройки предназначались ветеранам Великой Отечественной. Однако пожилым людям не понравилось соседство с кладбищем и отсутствие огородов, поэтому еще на стадии стройки они отказались от переезда.

«Когда в домах оставалось завершить внутреннюю отделку и обустроить коммуникации, с объекта «сбежал» подрядчик – ООО «Деревоперерабатывающее предприятие «Урало-Cибирская лесная компания». Региональный фонд жилищного строительства, заказчик работ, победил компанию в арбитраже, но остался с носом – у должника не обнаружили ни денег, ни имущества. Так и пустуют горемычные домики до сих пор… В 2015 году глава фонда Оксана Вохминцева последний раз писала мне, что рассматриваются варианты достройки, даже благоустраивается территория. Оно и заметно. К июлю 2017 года участок зарос травой и замусорен», – сообщил Андрей Альшевских.

По его словам, время от времени проживающие поблизости горожане прогоняют вандалов, желающих подпортить и растащить недвижимость. Но, кроме местных жителей, защитить дома некому.

«Почему до сих пор никто не ответил персонально за бардак и халатность?! Неужто Свердловская область настолько богата, что отказывается от десятка дополнительных квартир? Разве проблемно доделать и использовать как маневренный фонд? Или Невьянску это не нужно? А, по-моему, очень нужно, если вспомнить громкую историю невьянки Светланы Буковой, которая решилась на голодовку, потому что местные власти оставили ее без жилья, положенного по закону», – резюмирует Альшевских.

Напомним, жительница Невьянска Светлана Букова, которая не могла получить положенное ей по закону жилье, голодала почти неделю. В понедельник она приняла решение приостановить голодовку, так как получила обещание от главы Невьянска Александра Берчука о выделении ей денежной компенсации взамен получения жилья. Но за счет каких средств будет выплачена компенсация (речь идет о сумме от 880 тысяч до 1,6 миллиона рублей), выяснить не удалось. Добавим, пример Светланы Буковой спровоцировал волну недовольства среди других горожан. В ближайшее воскресенье с 12 до 15 часов. Накануне предполагаемого визита в Свердловскую область Владимира Путина, в Невьянске пройдет протестный митинг, посвященный проблемам ЖКХ и экологической тематике. Как сообщил NDNews.ru один из организаторов акции Николай Харченко, на мероприятии планируется собрать до 500 участников, в том числе жителей, которые годами не могут добиться отселения из аварийного жилья.

Невьянск, Служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 05.07.17

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