В ожидании Путина: знаменитый недострой у цирка начали скрывать за «занавесками» (ФОТО)

Развалины Екатеринбурга начинают приводить в более приличный вид уже знакомым горожанам способом «дешево и сердито». Недострой из красного кирпича у цирка сегодня начали скрывать за маскирующей сеткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эти минуты рабочие закрывают так называемую гостиницу «Дели» маскирующей сеткой. Чаще всего в Екатеринбурге для этого выбирают «камуфляж» с изображением построенного дома, но кирпичный дом решили закрыть за белой сеткой с чертежами.

Как ранее писало наше агентство, недострой с 20-летней историей снова заморозили. Год назад здесь все-таки начались работы, но их приостановили. Застройщик должен был сдать объект к августу, теперь сроки окончания работ перенесены к началу 2020 года. Предполагалось, что, так как здание находится на гостевом маршруте, собственника обяжут скрыть развалины к ЧМ-2018. Но сделали это раньше. Вероятно, поспешность связана с ожиданием визита на следующей неделе главы государства Владимира Путина.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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