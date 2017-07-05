Исторические развалюхи Екатеринбурга хотят изымать у собственников и продавать (ФОТО)

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в том числе в Екатеринбурге в следующем году, местные власти озаботились не только внешним видом балконов в многоквартирниках, но и памятниками истории, культуры и архитектуры, которые нередко находятся в удручающем состоянии.

По данным корреспондента РИА «Новый День», побудить собственников привести здания в порядок должна прокуратура. Однако информацию в пресс-службе ведомства о рейдах по нерадивым владельцам не подтвердили. Возможно, как и в случае с недостроенной гостиницей «Дели» у цирка, на время ЧМ-2018 старые купеческие усадьбы и доходные дома просто занавесят камуфляжем, чтобы не смущать туристов видом развалин. Но в перспективе проблема требует какого-то другого решения. И в теории оно есть. Об этом «Новому Дню» рассказал директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин.

Леонид Генин

«В Екатеринбурге таких зданий много. Например, Шейнкмана, 18. Оно находится возле областной прокуратуры. Двухэтажное, красивое здание, но заброшенное. Находится в собственности Духовного управления мусульман. Ничего там не делается. В 90-е годы реставрация была проведена с грубейшими нарушениями, и все было остановлено. Потому что очень сложно заставить собственников привести здание в порядок. Или другой пример – переулок Банковский, 11. Там собственник «Уралбиофарм». По ним было решение суда: обязать собственника восстановить памятник. Но собственник подавал апелляции. Дошел до Верховного суда, и эта инстанция тоже приняла решение – обязать восстановить памятник. Но ничего не происходит», – посетовал собеседник агентства.

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«Буквально две недели назад мы написали обращение от имени главы администрации Екатеринбурга в прокуратуру, врио губернатора, в МУГИСО, чтобы узнать, как они контролировали исполнение обязательств собственников по сохранению зданий. Потому что решения суда есть, но ничего не выполняется. И мы предложили вариант [областным властям] – заберите в областную собственность и продайте с торгов. Даже за рубль можно продать объект, если он находится в неудовлетворительном состоянии. Есть целое постановление правительства РФ, которое говорит о критериях, позволяющих оценить состояние объекта как неудовлетворительное. Причем покупка новым собственником не снимает с него обязанность восстановить здание. И у нас, у города, уже был хороший опыт. Мы продали – как раз за рубль плюс стоимость земельного участка – здание на ВИЗ-бульваре, 15, это госпиталь Верх-Исетского завода, построенный архитектором Малаховым 200 лет назад. Было несколько желающих, но купил СКБ-банк, и сейчас там активно ведутся работы по реставрации объекта. К ЧМ-2018 объект будет отреставрирован.

При этом мы не потерли руки и успокоились. У нас разработаны условия конкурса, которые поэтапно определяют, что должен сделать собственник при покупке объекта: когда он должен разработать проектную документацию, когда он должен согласовать ее, должен ли он пройти строительную экспертизу, когда он должен выйти на объект с работами. Это самый реальный путь, раз не получается у представителей прокуратуры и судебной власти повлиять на собственников. Смотреть дальше, как гибнет здание, – самое худшее, что может быть. Поэтому надо изымать у недобросовестного собственника, который не сохраняет здание и грубо не исполняет решения судов, и продавать с торгов. А желающие купить найдутся. Подумайте только, объект в центре города с земельным участком, – напомнил г-н Генин. – Знаком с людьми, которые хотели бы восстановить памятник, что-то сделать важное для города, и мы работаем с такими филантропами».

Что касается санкций для собственников исторических зданий, то сейчас их стали ужесточать. Но нельзя сказать, что этот путь – оптимальный. «В Татарстане одного собственника на полтора миллиона оштрафовали, в Санкт-Петербурге – на 2,5 млн штраф выписали для нерадивого собственника. С одной стороны, это существенная сумма, но я пока не слышал, чтобы эти собственники выплатили штраф. Ведь одно дело его наложить, а другое – взыскать. То же самое с судебными решениями: одно дело – вынести, другое – добиться восстановления», – подчеркнул Леонид Генин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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