Памятник культуры возле мэрии Екатеринбурга к ЧМ-2018 восстанавливать не будут (ФОТО)

В Екатеринбурге к Чемпионату мира не будут восстанавливать памятник культуры, расположенный в самом центре города рядом с мэрией. Речь идет о здании Госстраха в переулке Банковском. Как пояснили чиновники, здание находится в частной собственности и собственник не спешит его ремонтировать, несмотря на решения суда. Также не достроят к мундиалю долгострой с 15-летней историей – «бриллиантовую» башню, расположенную в переулке Банковском по соседству.

Объект культурного наследия – здание Госстраха 1926-1929 годов постройки – расположен в самом центре Екатеринбурга, в переулке Банковском, 9. Здание строилось в период формирования нового делового центра города, является примером архитектуры конструктивизма 1920-х годов.

И хотя изначально предполагалось, что к ЧМ-2018 большинство памятников в центре города будут отремонтированы, этого объекта ремонт не коснется. Как оказалось, здание находится в частной собственности, а собственник не торопится выполнять решения суда по восстановлению объекта.

Как рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко в программе «Открытая студия», сейчас собственник только вышел на обсуждение.

«Мы ставим задачу к 300-летию, чтобы все объекты были в удовлетворительном состоянии. Но кроме муниципальной собственности есть областная и федеральная, есть частные собственники. И это большая работа с собственниками, которые не всегда понимают (значение восстановления памятников, – прим. ред), – отметил Дударенко. – Банковский, 9 – здание находится в частной собственности. Есть решение суда, обязывающее восстановить объект. Собственник не торопится его исполнить. Но сейчас собственник вошел в процесс согласования с регулятором по охране культурного наследия. И перспектива есть. Но время покажет», – отметил Вадим Дударенко.

Также чиновник рассказал о судьбе долгостроя по соседству – рядом с Банковским, 8. Здесь около 15 лет назад начали строить ювелирный центр, на фасаде висела табличка «бриллиантовая башня». Но до сих пор в самом центре стоит только каркас здания. И до ЧМ ситуация не изменится: сейчас строительные работы запрещены.

«Собственник в этом году готов был выходить с установкой крана на переулке Театральном. Но ставить такой объект рядом с мэрией, объектом билетирования, который будет в «Пассаже», нецелесообразно. Это не соответствует требованиям безопасности. И собственника пока затормозили в его благих намерениях», – пояснил Вадим Дударенко.

Как ранее писал «Новый День», в преддверии Чемпионата мира по футболу местные власти озаботились не только внешним видом балконов в многоквартирниках, но и памятниками истории, культуры и архитектуры, которые нередко находятся в удручающем состоянии. Побудить собственников привести здания в порядок должна прокуратура. Однако информацию в пресс-службе ведомства о рейдах по нерадивым владельцам не подтвердили. Возможно, как и в случае с недостроенной гостиницей «Дели» у цирка, на время ЧМ-2018 старые купеческие усадьбы и доходные дома просто занавесят камуфляжем, чтобы не смущать туристов видом развалин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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