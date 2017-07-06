Свердловское заксо будет отдыхать 70 дней и выйдет с каникул только после выборов

Сегодня в Екатеринбурге состоялась последнее в этом политическом сезоне заседание совета заксобрания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, депутаты обсудили повестку последнего летнего заседания, которое состоится 18 июля, а также решили, какого числа они выйдут с летних каникул. Первое осеннее заседание состоится 26 сентября, то есть уже после выборов губернатора. Таким образом, отдыхать народные избранники будут ровно 10 недель.

В повестке 18 июля значится несколько резонансных вопросов. Во-первых, депутатам предстоит окончательно одобрить передачу недостроенной телебашни в уставный капитал АО «Ледовая арена».

Кроме того, депутаты рассмотрят законодательную инициативу Екатеринбургской городской думы о правилах преимущественного зачисления в первые классы школ. Напомним, автором идеи является кандидат в губернаторы от Партии пенсионеров, депутат ЕГД Дмитрий Сергин. Суть предложенных им изменений заключается в том, что в первую очередь в первые классы должны зачисляться дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды или дети, имеющие в семье родителя-инвалида. Однако депутаты-единороссы уже готовятся идею оппозиционера отклонить. «Не уверена, что она [инициатива] будет поддержана депутатами. Лично я считаю, что это федеральное полномочие, во-первых. И такие инициативы нарушают права других граждан, не включенных в отдельные категории, во-вторых. Речь, в частности, идет о детях работников дошкольных образовательных учреждений, детях, которые воспитываются в одной семье и других категориях», – заявила спикер заксо Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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