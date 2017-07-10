Свердловский облсуд оставил в силе приговор грозе Пионерки Игорю Новоселову

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор беспредельщику, автору известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорю Новоселову по делу о нападении на таксиста Игоря Волкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об эпизоде, произошедшем ночью 8 июля 2014 года на улице Вилонова, который ранее изучал Кировский районный суд. Новоселов повздорил с таксистом из-за места на парковке. Он сел в машину к Волкову, с безумными глазами угрожал ему убийством, несколько раз ударил, а потом заискивал в полиции и просил прощения. 5 апреля 2017 года молодчика признали виновным по статьям «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Побои». Суд приговорил грозу Пионерки к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат Новоселова заявил, что в ходе процесса было допущено грубое нарушение, когда прокурор Мария Кузнецова запуталась в квалификации преступлений. Она предложила снять часть обвинений за истечением срока давности. Кузнецова забыла, что Новоселов последние полтора года находился в бегах, а в этом случае данная мера не применяется. В этот момент судья Денис Абашев прервал заседание и предложил государственному обвинителю подумать. Тут же прокурор, как отметил адвокат Сергей Шамсутдинов, отправилась в кабинет судьи на приватный разговор. Выйдя оттуда, Кузнецова кардинально изменила свою позицию, предложив наказать Новоселова по всем трем вменяемым статьям и отправить его в колонию на 5,5 лет.

Сам обвиняемый признал вину в том, что бил таксиста, материл его, но заметил, что при нем не было холодного оружия (на которое указывало следствие), он лишь отвечал на «противоправные действия» Волкова и самостоятельно приехал в отдел полиции после инцидента. Запрашиваемый срок Игорь назвал «потолком».

Сегодня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат Новоселова заявил, что у молодого человека умысел был направлен исключительно на противоправные действия Волкова, который при этом путался в показаниях на суде. Сам осужденный попросил изменить квалификацию преступлений, отменить приговор и изменить режим содержания. Однако суд апелляционной инстанции постановил приговор Кировского районного суда оставить без изменений.

Добавим, что 17 мая этого года мировой судья Кировского района Екатерина Ушакова вынесла Новоселову новый приговор – на этот раз молодчик обвинялся в незаконном проникновении в жилище и нападении на блогера и общественника Владимира Рудякова. Преступления было совершено летом 2015 года, когда юноша работал коллектором. Новоселов назвал произошедшее в квартире Рудякова стечением обстоятельств. С его слов, вместе с товарищами они намеревались «хлопнуть барыгу», но спутали адрес. Поняв это, налетчики извинились и предложили пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Но тот обратился в правоохранительные органы. Подельников Новоселова давно осудили. Завершить рассмотрение дела о нападении на Рудякова не удалось, так как Игорь подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. В результате по новому приговору суда он получил 9 месяцев лишения свободы. По совокупности сроков, с учетом вердикта по делу о нападении на таксиста, автохаму назначили окончательный срок – 2,5 года колонии общего режима.

Находясь в розыске, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

На местных выборах в Свердловской области выдвинулось уже 380 кандидатов. / Уральцы за разведение костров выплатили около 1 млн рублей штрафов. / Путин приехал на «Иннопром» (Онлайн-трансляция, ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»