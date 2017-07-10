Понедельник, 10 июля 2017, 09:52 мск

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Екатеринбург

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Свердловский облсуд оставил в силе приговор грозе Пионерки Игорю Новоселову

Свердловский облсуд оставил в силе приговор грозе Пионерки Игорю Новоселову

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор беспредельщику, автору известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорю Новоселову по делу о нападении на таксиста Игоря Волкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об эпизоде, произошедшем ночью 8 июля 2014 года на улице Вилонова, который ранее . Новоселов повздорил с таксистом из-за места на парковке. Он сел в машину к Волкову, с безумными глазами угрожал ему убийством, несколько раз ударил, а потом заискивал в полиции и просил прощения. 5 апреля 2017 года молодчика признали виновным по статьям «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Побои». Суд приговорил грозу Пионерки к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат Новоселова заявил, что в ходе процесса было допущено грубое нарушение, когда прокурор Мария Кузнецова запуталась в квалификации преступлений. Она предложила снять часть обвинений за истечением срока давности. Кузнецова забыла, что Новоселов последние полтора года находился в бегах, а в этом случае данная мера не применяется. В этот момент судья Денис Абашев прервал заседание и предложил государственному обвинителю подумать. Тут же прокурор, как отметил адвокат Сергей Шамсутдинов, отправилась в кабинет судьи на приватный разговор. Выйдя оттуда, Кузнецова кардинально изменила свою позицию, предложив наказать Новоселова по всем трем вменяемым статьям и отправить его в колонию на 5,5 лет.

Сам обвиняемый признал вину в том, что бил таксиста, материл его, но заметил, что при нем не было холодного оружия (на которое указывало следствие), он лишь отвечал на «противоправные действия» Волкова и самостоятельно приехал в отдел полиции после инцидента. Запрашиваемый срок Игорь назвал «потолком».

Сегодня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат Новоселова заявил, что у молодого человека умысел был направлен исключительно на противоправные действия Волкова, который при этом путался в показаниях на суде. Сам осужденный попросил изменить квалификацию преступлений, отменить приговор и изменить режим содержания. Однако суд апелляционной инстанции постановил приговор Кировского районного суда оставить без изменений.

Добавим, что 17 мая этого года мировой судья Кировского района Екатерина Ушакова – на этот раз молодчик обвинялся в незаконном проникновении в жилище и нападении на блогера и общественника Владимира Рудякова. Преступления было совершено летом 2015 года, когда юноша работал коллектором. Новоселов назвал произошедшее в квартире Рудякова стечением обстоятельств. С его слов, вместе с товарищами они намеревались «хлопнуть барыгу», но спутали адрес. Поняв это, налетчики извинились и предложили пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Но тот обратился в правоохранительные органы. Подельников Новоселова давно осудили. Завершить рассмотрение дела о нападении на Рудякова не удалось, так как Игорь подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. В результате по новому приговору суда он получил 9 месяцев лишения свободы. По совокупности сроков, с учетом вердикта по делу о нападении на таксиста, автохаму назначили окончательный срок – 2,5 года колонии общего режима.

Находясь в розыске, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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