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Легкоатлетка Олеся Красномовец выдвинута кандидатом в думу Нижнего Тагила

Легкоатлетка Олеся Красномовец выдвинута кандидатом в думу Нижнего Тагила

Спортсменка Олеся Красномовец будет принимать участие не в одной, а сразу в двух избирательных кампаниях.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском отделении партии «Патриоты России», спортсменка вошла в общегородскую тройку по единому списку кандидатов в депутаты Нижнего Тагила. Кроме нее туда включены Никита Чапурин, который также баллотируется в мэры Нижнего Тагила, и Кристина Якушева.

Кроме того, партия выдвинула кандидатов в думы Первоуральска, Невьянска и Сысерти.

Напомним, ранее Олесю Красномовец, известную уроженку Нижнего Тагила, партия «Патриоты России» . Олеся специализируется на беговых дистанциях 200 и 400 метров, является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 10.07.17

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