Спустя 10 дней после выдвижения кандидат-бегунья добралась до свердловского избиркома с документами

В избирательную комиссию Свердловской области продолжают поступать документы о выдвижении кандидатов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», непосредственно в эти минуты документы пришла подавать спортсменка-бегунья Олеся Красномовец.

Красномовец, известную уроженку Нижнего Тагила, выдвинула партия «Патриоты России». Олеся специализируется на беговых дистанциях 200 и 400 метров, является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года. После того как избирательная комиссия примет у нее все предусмотренные законом документы, она получит удостоверение о выдвижении, которое даст ей право начать собирать подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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