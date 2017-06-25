В свердловскую губернаторскую гонку включилась первая женщина – чемпионка по бегу

Свердловское отделение партии «Патриоты России» сегодня определилось со своим кандидатом в губернаторы Свердловской области.

Как рассказали корреспонденту NDnews.ru в региональном отделении, партия решила выдвинуть в губернаторы женщину – первыми из своих соперников. Вопреки слухам о выдвижении «диссидентки» Евгении Чудновец, патриоты сделают своим кандидатом известную спортсменку Олесю Красномовец. Она родилась в 1979 году в Нижнем Тагиле и является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года. Олеся специализируется на беговых дистанциях 200 и 400 метров. На вопрос, как партия собирается преодолевать муниципальный фильтр, руководитель регионального отделения Константин Худяков заявил, что они сделают все возможное. Отметим, что ранее Худяков считался человеком, приближенным к бывшему замглавы администрации губернатора Алексею Багарякову, что дает некоторым наблюдателям основания предполагать, что бывший свердловский функционер не желает, чтобы о нем забыли в регионе.

Напомним, ранее партии выдвинули в губернаторы Свердловской области восемь кандидатов: Евгения Куйвашева (ЕР), Дмитрия Ионина (СР), Алексея Парфёнова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР), Дмитрия Сергина (РППС), Константина Киселёва («Зеленые»). Виктора Костромина («Народ против коррупции»), и Евгения Ройзмана («Яблоко»).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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