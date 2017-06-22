«Патриоты России» могут выдвинуть в губернаторы Евгению Чудновец

В Свердловской области назначена еще одна партийная конференция по выдвижению кандидата в губернаторы. Как сообщили NDNews.ru в облизбиркоме, в воскресенье, 25 июня, в Екатеринбурге соберутся члены партии «Патриоты России».

По данным NDNews.ru, кандидатом от этой партии может стать фигурантка громкого уголовного дела Евгения Чудновец.

Напомним, в 2016 году сотрудница детского сада Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над маленьким ребенком. Ее признали виновной в распространении детского порно и приговорили сначала к шести, а потом к пяти месяцам лишения свободы. Затем дело было пересмотрено после внесения в Верховный суд РФ кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления, а потому нужно отменить приговор и прекратить уголовное дело. В марте Чудновец вышла из колонии, объявила себя правозащитницей, а в начале июня заявила о намерении выдвигаться в губернаторы Свердловской области.

Одна из последних записей в фейсбуке Чудновец гласит: «Как оказывается нелегко попасть на прием к губернатору. Почему такие сложности и где ответ на мое обращение пытаюсь разобраться в новом видео. #губерняша русская, поэтому не сдается !».

Добавим, что в конце мая этого года в Свердловском региональном отделении партии «Патриоты России» произошла смена руководящего состава. Новым председателем стал Константин Худяков, сменивший на этом посту Сергея Ярутина, который ушел в партию «Родина».

«Патриоты России» партия, безусловно, с потенциалом развития и недооценена в нашем регионе, поэтому задача нового руководства «перезапустить» этот бренд в Свердловской области. В этом году состоятся выборы губернатора области и депутатов в 49 муниципалитетах. По возможности будем стараться принимать активное участие в избирательных кампаниях», – отметил Константин Худяков. Дозвониться до него и получить подтверждение информации о выдвижении Чудновец пока не удалось.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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