Четверг, 22 июня 2017, 08:30 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

«Патриоты России» могут выдвинуть в губернаторы Евгению Чудновец

«Патриоты России» могут выдвинуть в губернаторы Евгению Чудновец

В Свердловской области назначена еще одна партийная конференция по выдвижению кандидата в губернаторы. Как сообщили NDNews.ru в облизбиркоме, в воскресенье, 25 июня, в Екатеринбурге соберутся члены партии «Патриоты России».

По данным NDNews.ru, кандидатом от этой партии может стать фигурантка громкого уголовного дела Евгения Чудновец.

Напомним, в 2016 году сотрудница детского сада Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над маленьким ребенком. Ее признали виновной в распространении детского порно и приговорили сначала к шести, а потом к пяти месяцам лишения свободы. Затем дело было пересмотрено после внесения в Верховный суд РФ кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления, а потому нужно отменить приговор и прекратить уголовное дело. В марте Чудновец вышла из колонии, объявила себя правозащитницей, а в начале июня заявила о намерении выдвигаться в губернаторы Свердловской области.

Одна из последних записей в фейсбуке Чудновец гласит: «Как оказывается нелегко попасть на прием к губернатору. Почему такие сложности и где ответ на мое обращение пытаюсь разобраться в новом видео. #губерняша русская, поэтому не сдается !».

Добавим, что в конце мая этого года в Свердловском региональном отделении партии «Патриоты России» . Новым председателем стал Константин Худяков, сменивший на этом посту Сергея Ярутина, который .

«Патриоты России» партия, безусловно, с потенциалом развития и недооценена в нашем регионе, поэтому задача нового руководства «перезапустить» этот бренд в Свердловской области. В этом году состоятся выборы губернатора области и депутатов в 49 муниципалитетах. По возможности будем стараться принимать активное участие в избирательных кампаниях», – отметил Константин Худяков. Дозвониться до него и получить подтверждение информации о выдвижении Чудновец пока не удалось.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

Во всех городах Среднего Урала сегодня включат сирены. / Ребенку, сломавшему ногу около больницы, медики заплатят 35 тысяч рублей. / 22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Екатеринбург, все новости

«Победу» оштрафовали за отсутствие места для пассажира с билетом на рейс Екатеринбург – Сочи

Во всех городах Среднего Урала сегодня включат сирены

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Ребенку, сломавшему ногу около больницы, медики заплатят 35 тысяч рублей

Анонсы событий /

22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

Коммунальный МУП в Белоярке проверила счетная палата: предприятие неэффективное и убыточное

Уральские мужики нашли десятикилограммовый мешок кредиток (ВИДЕО)

Хаос и очереди на парковке у вокзала сохранят для ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО)
Все новости

Новости партнеров