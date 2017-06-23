Ройзман сдал документы на выдвижение в губернаторы восьмым

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого выдвинуло в губернаторы федеральное бюро партии «Яблоко», сегодня вечером представил документы о своем выдвижении в областной избирком. Об этом сообщила NDNews.ru пресс-секретарь мэра Виктория Мкртчян.

С этого момента Евгений Вадимович считается вступившим в борьбу кандидатом и может начать официальный сбор подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра.

ФОТО из Твиттера Ройзмана

Добавим, некоторые эксперты предполагают, что выдвижение Ройзмана от «Яблока» может быть оспорено: постановлением ИКСО регламентировано, что выдвигать кандидата в губернаторы должно региональное отделение, а здесь так не получилось. Напомним, в субботу на областной конференции партии «Яблоко», где Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, разразился скандал. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала мероприятия сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Конференция не состоялась. Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург 17 июня, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне, которое и состоялось 21 июня.

Напомним, ранее партии выдвинули в губернаторы Свердловской области семь кандидатов: Евгения Куйвашева (ЕР), Дмитрия Ионина (СР), Алексея Парфёнова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР), Дмитрия Сергина (РППС), Константина Киселёва («Зеленые»). Виктора Костромина («Народ против коррупции»).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.06.17

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