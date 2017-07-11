Обманутых дольщиков, вышедших на пикет, обманом привлекли к ответственности за несогласование митинга (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге судят обманутых дольщиков, вышедших на пикет с требованием достроить их квартиры. Теперь они стали жертвами правоохранительных органов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» женщины проводили одиночные пикеты неподалеку от администрации губернатора накануне визита в Екатеринбург президента Владимира Путина. Как рассказывает одна из дольщиц, после того как она развернула плакат, ее окружили сотрудники полиции, которые до этого попросили другую дольщицу ЖК «Светлый» из Арамили подойти с плакатом поближе. Женщина, почуяв неладное, свернула свой плакат, но полицейские и сотрудники министерства общественной безопасности попросили ее его достать чтобы сфотографировать. Как только она это сделала, в отношении обеих дольщиц был оставлен административный протокол по ст.20.5 КОАП «Нарушение правил проведения публичных мероприятий», поскольку формально одиночные пикеты, не требующие уведомления властей, превратились в публичную акцию, о которой власть необходимо уведомлять заранее. В результате из-за процессуальных ошибок протокол одной участницы вернули обратно в полицию, другую же приговорили к 20 часам обязательных работ.

Примечательно, что в Кировском районном суде процесс задержали примерно на шесть часов. До этого защищать женщин, не имеющих понятия об особенностях административного права, согласились юристы КПРФ, которые сочли, что ждать несколько часов слишком долго, и бросили своих доверительниц одних около семи часов вечера. Женщинам повезло, что в это время в суде работал руководитель правозащитной организации «Правовая основа» Дмитрий Рожин, который согласился выступить защитником в суде – в противном случае они остались бы без юридической защиты.

Фото со страницы Александра Ивачева «ВКонтакте»

Зато лидер коммунистов Александр Ивачев с плакатом сделал сочное фото на фоне Кировского районного суда с требованием защитить права дольщиков. Сфотографировавшись, он свернул бумагу и уехал. После чего представителей КПРФ, в том числе юристов, в суде не видели.

Видео задержания дольщиц смотрите на нашем канал.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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