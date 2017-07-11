Внезапно: профильный комитет заксо поддержал законопроект оппозиционера Сергина

Депутаты из комитета по социальной политике Свердловского заксобрания сегодня впервые за долгое время одобрили законодательную инициативу, пришедшую к ним от коллег из Екатеринбургской городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, автором которого является депутат ЕГД и кандидат в губернаторы от Партии пенсионеров Дмитрий Сергин, касался правил преимущественного зачисления в первые классы школ. Суть предложенных им изменений заключается в том, что в первую очередь в первые классы должны зачисляться дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды или дети, имеющие в семье родителя-инвалида. Ранее спикер заксо Людмила Бабушкина заявила, что не уверена, что предложение будет поддержано депутатами. «Лично я считаю, что это федеральное полномочие, во-первых. И такие инициативы нарушают права других граждан, не включенных в отдельные категории, во-вторых», – заявила она 6 июля. Кроме того, протест на законопроект вынесла областная прокуратура. Но членов комитета это не смутило.

«Она [прокуратура] считает, что принимать такие решения на региональном уровне нельзя, нет полномочий. Но почему-то в Самарской, Новосибирской, Ярославской, Нижегородской областях, Республиках Бурятия и Тыва, в городах Санкт-Петербурге и Москве можно, – прокомментировал член комитета, однопартиец Дмитрия Сергина Евгений Зяблицев. – При этом никто им не говорит, что они вышли за рамки своих полномочий, прокуратура не выносит протест, все работает, позволяет решать проблемы, а не отмахиваться от них... Радует, что в итоге 5 членов комитета проголосовали «за» принятие законопроекта, один воздержался. Считаю, что среди коллег сегодня восторжествовал здравый смысл. Через неделю будет рассмотрение уже на заседании Заксобрания. Посмотрим, как там все пойдет».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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