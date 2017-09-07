Власти учредили семинары для наблюдателей – первый пройдет перед президентскими выборами

В Екатеринбурге будут проходить постоянно действующие семинары для наблюдателей под названием «Екатеринбург: выборы по закону». Об этом сообщает пресс-служба горизбиркома. Проводить обучение будут не только члены комиссии, но и представители местного отделения Ассоциации юристов России, УрГЮУ и уральского филиала РАНХиГС. Сессии семинара в выборные годы планируется проводить ежеквартально.

«На самом деле члены нашей комиссии и сейчас ведут работу по обучению наблюдателей. Среди нас есть преподаватели вузов, активисты молодежных объединений, представители всех парламентских партий, которые тоже готовят своих наблюдателей. Однако накануне крупнейшего для Екатеринбурга избирательного цикла, открывающегося выборами президента России в 2018 году, мы следуем инициативам Центризбиркома и поддерживаем ту работу, которую ведут наши коллеги на федеральном уровне, – сказал глава горизбиркома Илья Захаров. – Мы стремимся сохранить сложившиеся в мегаполисе традиции честных и законных выборов. Кроме того, наша задача – избежать излишней бюрократизации процесса подготовки наблюдателей. Наши двери будут открыты всем желающим узнать как можно больше об этой непростой и конфликтной сфере».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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