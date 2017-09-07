«Странная пародия на собор Василия Блаженного»: главный архитектор Ярославля раскритиковал храм-на-воде в Екатеринбурге

Нешуточные страсти, кипящие вокруг намерений властей построить на городском пруду Екатеринбурга храм-на-воде, стали предметом обсуждения далеко за пределами уральской столицы. Очередное мнение насчет критикуемой горожанами стройки высказал главный архитектор Ярославля с 1985 по 2008 годы, почетный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Аркадий Бобович. Его слова приводит общественная организация «Комитет Городского пруда» – РИА «Новый День» публикует их «без купюр».

«Познакомился с опубликованными материалами о намерении построить храм на городском пруду в самом центре Екатеринбурга. В этом городе я учился и получил профессию архитектора. Он мне хорошо знаком и очень дорог. Хорошо представляю место намечаемого строительства.

Прежде всего – о градостроительном решении проекта.

Городской пруд – это совершенно самостоятельная историческая ценность, основополагающий элемент идентичности города. К сожалению, на мой взгляд, недавняя застройка высотными зданиями берегов пруда не в лучшую сторону изменила его масштаб и градостроительное значение. Но она хотя бы отражает свое время. Постановка наряду с ней, да еще и на воде некоего подобия «исторического " объекта никак не соответствует подлинной истории города. Скорее это похоже на аттракцион в духе Диснейленда. Как-то недостойно ни самого города, ни русской православной церкви.

С удивлением узнал о том, что проект разработан якобы со ссылкой на «ярославский стиль». Я работаю в Ярославле уже более сорока лет. Поэтому с особенностями храмовой архитектуры Ярославля достаточно хорошо знаком.

Самые известные ярославские храмы были возведены почти одновременно – в течение второй половины XVII века. Строили их на месте ранее стоявших деревянных церквей ярославские купцы, невиданно разбогатевшие к этому времени. Строили, соревнуясь между собой и не забывая своих интересов. Поэтому большинство ярославских храмов стоит на высоком подклете, используемом в качестве складских помещений. Массивный четверик храмов окружен многочисленными галереями-гульбищами и крыльцами. Особенностью большинства ярославских храмов являются огромные барабаны и купола, чья совместная высота практически равняется высоте четверика. При этом все они имеют высоту не более 37 метров. Храмы часто белились, а основу их декоративной узорочности составляли богатые изразцовые уборы.

В эскизе храма святой Екатерины я не увидел ничего, даже близко похожего на «ярославский стиль». Да и зачем вообще он нужен в Екатеринбурге – городе совсем другой эпохи. Кстати, мне этот храм своими куполами всё же больше напоминает собор Василия Блаженного. Правда, совсем непонятно, почему они возвышаются над зданием в духе нарышкинского барокко. Какая-то странная пародия на собор Василия Блаженного. Очень жаль!

Об аутентичности проектируемого храма.

На мой взгляд, он вообще выпадает из истории Екатеринбурга. Строить в XXI веке в городе, основанном в XVIII веке, храм, похожий на церкви XVI или XVII веков – затея странная.

В том же самом Ярославле в начале XVIII века в благодарность Петру Великому был построен Петропавловский собор, чей образ никак не повторяет средневековые ярославские храмы, но абсолютно идентичен петровским идеалам. Он – дань своему времени. А в XIX веке в Ярославле строились храмы в классическом стиле. Каждое время достойно своего архитектурного выражения».

Напомним, в начале сентября жители Екатеринбурга в третий раз обняли Городской пруд в знак протеста против строительства храма святой Екатерины на насыпном острове. До этого «обнимашки» устраивались в апреле и феврале. Также в городе проходили несогласованные пикеты, по результатам которых полиция задерживала несколько граждан. Врио губернатора Свердловской области назвал противников строительства религиозного сооружения «общественными террористами». К ним, судя по всему, относятся не только рядовые граждане, но и признанные уральские архитекторы, а также экологи, в том числе – представители Института экологии растений и животных УрО РАН, которые заявили о серьезных экологических последствиях в случае строительства храма.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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