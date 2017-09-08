В труднодоступных местностях досрочно проголосовало около трети избирателей

По состоянию на сегодняшнее утро в досрочном голосовании по выборам губернатора в труднодоступных территориях проголосовало порядка 33-36% избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня председатель областного избиркома Валерий Чайников. Всего правом досрочного голосования на выборах губернатора обладают 7382 жителя отдаленных деревень и сел. «В некоторых из этих населенных пунктов зарегистрированы от 1 до 40 избирателей, и фактически они проживают не там, а в городах. Но досрочное голосование продлится еще два дня, я надеюсь, что они каким-то образом еще проявятся», – понадеялся Чайников.

Напомним, досрочное голосование на выборах главы региона проходит на 98 участках в 173 селах и деревнях, до которых можно доехать только на специальной технике. Добираться до населенных пунктов членам комиссии приходится на вездеходах, внедорожниках, на катерах и даже по узкоколейной железной дороге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

Ростех ищет замену Потапову с УВЗ – слухи недели. / «Уральские авиалинии» объявили трехдневную скидку на вылеты из Екатеринбурга. / В поселке под Асбестом бык убил хозяина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»