Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:44 мск

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В труднодоступных местностях досрочно проголосовало около трети избирателей

В труднодоступных местностях досрочно проголосовало около трети избирателей

По состоянию на сегодняшнее утро в досрочном голосовании по выборам губернатора в труднодоступных территориях проголосовало порядка 33-36% избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня председатель областного избиркома Валерий Чайников. Всего правом досрочного голосования на выборах губернатора обладают 7382 жителя отдаленных деревень и сел. «В некоторых из этих населенных пунктов зарегистрированы от 1 до 40 избирателей, и фактически они проживают не там, а в городах. Но досрочное голосование продлится еще два дня, я надеюсь, что они каким-то образом еще проявятся», – понадеялся Чайников.

Напомним, досрочное голосование на выборах главы региона проходит на , до которых можно доехать только на специальной технике. Добираться до населенных пунктов членам комиссии приходится на вездеходах, внедорожниках, на катерах и даже по узкоколейной железной дороге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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