Выборы в глубинке: эксперимент «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Трансляция обновлена 10:33 (время московское)

10:33 Беседа с исследователем

К участку у спортшколы № 2492 облизбирком вызвал полицию. Девушка, собирающая данные экзитполов, обсуждает с ещё не голосовавшим избирателем имена лидеров предвыборной гонки.

09:22 Около избирательных участков в Серове проводятся экзит-полы. Причем молодые люди, проводящие опрос, спокойно отвечают на вопрос о лидирующих участниках гонки на выборах в местную думу.

09:02 Голосование в Серове

08:11 В Серове пропали главные награды лотереи «Уральские самоцветы». Лотерея вызвала нешуточный ажиотаж у жителей города. Напомним, что места ее проведения странным образом совпадают с местами проведения голосования. Избирательные участки с восьми утра просто забиты голосующими – до этого по городу прошел слух, что на всех лотерейных билетов не хватит. Толпы ринулись заранее. Обещано было разыграть 15 квартир и 150 автомобилей, образцы которых были выставлены в центре города как зримые воплощения удачи в лотерее. Однако, как выяснила наша съемочная группа, еще до начала голосования автомобили пропали с места их размещения. В результате победители лотереи, проголосовав, довольствуются ручками и магнитами с ценником около пяти-семи рублей. ВИДЕО с места событий – в ближайшее время.

Серов, Сентябрь 10 (Новый День, Максим Бородин) – Мы проводим выборный эксперимент и начинаем вещание из места, где политкампании напоминают уличные войны девяностых, под стать им выборные технологии и выборы – это действительно бой без правил, а не договорной матч.

Итак, север Урала. РИА «Новый день» решило день выборов провести в городе, где карусели, спаивание и скупки голосов электората не удивят даже местных хипстеров. Здесь в Серове, ожидается баттл. Где все средства хороши. На примере города, где ради мест в городской Думе схлестнулись местные элиты, мы хотим показать, что публичная политика вернулась в страну. Просто путь был избран в обход центральных ворот городов-миллионников, и зашла она через черный ход российской глубинки.

Весь день мы будем освещать выборы на Севере области – именно он заслужил репутацию территории бруталов, плевавших на кулуарные договоренности, спойлеров и другие малопонятные слова. Здесь побеждает сильнейший, а не беспозвоночный. Журналистам остается только фиксировать приемы, которые будут использовать участники выборов. Чтобы ответить на главный вопрос – действительно ли в глубинке политспарринг завершается первым же ударом заготовленного заранее кастета, который, хоть и вне игры, зато надежно устраняет конкурентов. Итак, трансляция начинается, следите за обновлениями.

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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