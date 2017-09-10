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Появились первые данные о явке в Свердловской области

Появились первые данные о явке в Свердловской области

Избирком Свердловской области опубликовал первые данные о явке на выборах губернатора региона. Явка чуть выше, чем годом ранее на выборах депутатов в Госдуму.

По данным облизбиркома, к 10 утра проголосовали 5,06 % избирателей. Самыми активными оказались жители поселка Гари (17,72 %), Свободного (15,73), Артемовского (14,32 %). В Екатеринбурге проголосовали к 10 утра 23 642 человека, что составляет 2,19 процента от числа избирателей. Всего в мегаполисе зарегистрировано 1 079 372 избирателя. Это один из самых низких показателей, причем антилидером стал Чкаловский район – 1,9 %. Самая низкая явка в Среднеуральске – 1,95 %.

Годом ранее, на выборах депутатов Госдумы и в заксобрание области, к 10 утра проголосовало 165 тысяч 498 человек, или 4,9 процента от общего числа избирателей.

РИА «Новый День» призывает своих читателей не только обязательно сходить и проголосовать, но и обращать внимание на возможные случаи нарушений. Если вы заметите «карусели», подкупы и какие-то другие попытки смухлевать на выборах, пишите в наш WhatsАpp: +7 (901) 454-34-42 или через кнопку «Сообщение в редакцию».

Екатеринбург, служба информации

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