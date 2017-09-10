В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)

В Свердловской области сегодня к началу единого дня голосования открылись чуть более 70 % участков. Люди приходят голосовать с самого утра, так, за один час, по данным наблюдателей, на некоторых участках успели проголосовать несколько десятков человек.

На сайте Избирательной комиссии Свердловской области опубликованы данные об открытии помещений для голосования. Из них следует, что из 2542 участков открылись 1824, то есть 71,75 %. В избиркоме оказались не в курсе таких сведений, по словам пресс-секретаря облизбиркома Дмитрия Ветошкина, открыться должны были все участки. Он обещал уточнить информацию и прокомментировать этот момент.

После звонка корреспондента РИА «Новый День» в облизбирком на сайте поменялись данные – теперь открылись 100 % участков.

Несколько позже Ветошкин прокомментировал ситуацию. По его словам, информация от участков приходит с некоторым запозданием, участки все открылись сразу, но не все оперативно отчитались. Информацию на сайте уже исправили.

Евгения Умникова на избирательном участке

На участках с 8 утра появляются желающие сделать выбор. К примеру, на участке № 1244 за первый час проголосовало уже около 70 человек. Добавим, здесь же наблюдателям запретили фотографировать происходящее с ракурсов, где видны КОИБы. На участке №1448 к 9:30 побывало около 50 избирателей. Уже проголосовали директор ТЮЗа Евгения Умникова, член Совета Федерации (и последний выбранный народом губернатор) Эдуард Россель, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий.

Виктор Шептий получает бюллетень

Судя по камерам наблюдения, особых очередей нет, но и совсем пустующие почти не попадаются. Камеры, с которых идет трансляция, в этом году установлены в большинстве УИКов Екатеринбурга и в некоторых городах области – Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Новоуткинске.

В городах, где для повышения явки устроили лотерею с крупными призами, некоторым проснувшимся пораньше уже повезло. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля «Уральские самоцветы», за первые сорок минут ее участники уже выиграли 4 автомобиля: 2 в городе Лесном и по одному в Каменске-Уральском и в Первоуральске. Первому улыбнулась удача жителю Каменска-Уральского. Десятки участников получили в качестве подарков сложную бытовую технику, к примеру, жительница Невьянска выиграла пылесос.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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