Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:53 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)

В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)

В Свердловской области сегодня к началу единого дня голосования открылись чуть более 70 % участков. Люди приходят голосовать с самого утра, так, за один час, по данным наблюдателей, на некоторых участках успели проголосовать несколько десятков человек.

Новый День: В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)

На сайте Избирательной комиссии Свердловской области опубликованы данные об открытии помещений для голосования. Из них следует, что из 2542 участков открылись 1824, то есть 71,75 %. В избиркоме оказались не в курсе таких сведений, по словам пресс-секретаря облизбиркома Дмитрия Ветошкина, открыться должны были все участки. Он обещал уточнить информацию и прокомментировать этот момент.

После звонка корреспондента РИА «Новый День» в облизбирком на сайте поменялись данные – теперь открылись 100 % участков.

Несколько позже Ветошкин прокомментировал ситуацию. По его словам, информация от участков приходит с некоторым запозданием, участки все открылись сразу, но не все оперативно отчитались. Информацию на сайте уже исправили.

Новый День: В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
Евгения Умникова на избирательном участке

На участках с 8 утра появляются желающие сделать выбор. К примеру, на участке № 1244 за первый час проголосовало уже около 70 человек. Добавим, здесь же наблюдателям запретили фотографировать происходящее с ракурсов, где видны КОИБы. На участке №1448 к 9:30 побывало около 50 избирателей. Уже проголосовали директор ТЮЗа Евгения Умникова, член Совета Федерации (и последний выбранный народом губернатор) Эдуард Россель, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий.

Новый День: В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
Виктор Шептий получает бюллетень

Судя по камерам наблюдения, особых очередей нет, но и совсем пустующие почти не попадаются. Камеры, с которых идет трансляция, в этом году установлены в большинстве УИКов Екатеринбурга и в некоторых городах области – Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Новоуткинске.

В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)
В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)

В городах, где для повышения явки устроили лотерею с крупными призами, некоторым проснувшимся пораньше уже повезло. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля «Уральские самоцветы», за первые сорок минут ее участники уже выиграли 4 автомобиля: 2 в городе Лесном и по одному в Каменске-Уральском и в Первоуральске. Первому улыбнулась удача жителю Каменска-Уральского. Десятки участников получили в качестве подарков сложную бытовую технику, к примеру, жительница Невьянска выиграла пылесос.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

По факту аварии с самосвалом, где погибли сотрудники «Газэкса», возбуждено дело (ФОТО). / Выборы в глубинке: эксперимент «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО, трансляция). / В Свердловской области начался единый день голосования (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Свердловской области начался единый день голосования (ФОТО)

Появились первые данные о явке в Свердловской области

Метки / Выборы губернатора на Урале - 2017

В Богдановиче жалуются на подвоз избирателей, в Нижнем Тагиле – на агитацию около УИКа

Агитация и подвоз – в избирком поступило три сообщения о нарушениях, идут проверки

Врио губернатора Евгений Куйвашев проголосовал в толпе журналистов (ФОТО)

Появились первые данные о явке в Свердловской области

В Свердловской области начался единый день голосования (ФОТО)

В день выборов ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода: спасатели перешли на усиленный режим

На выборах свердловского губернатора в отдаленных деревнях проголосовали 16% избирателей

Читатели РИА «Новый День» выбрали своего губернатора
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

От «вскрытие покажет» до «30 процентов»: кандидаты спрогнозировали собственные результаты

Голосование закончено. Начинаем подсчет (трансляция)

Уточненные данные избиркома: явка на выборах губернатора в Свердловской области составила 32,88%

За час до конца голосования житель Луганщины будет судиться за право выбрать свердловского губернатора
Все новости