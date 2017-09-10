В Свердловской области начался единый день голосования (ФОТО)

Сегодня во всей России начался единый день голосования. В Свердловской области только что, в 8 утра, открылись избирательные участки. Уральцам предстоит выбрать нового главу региона, в 49 муниципалитетах пройдут выборы органов местного самоуправления.

Председатель облизбиркома Валерий Чайников пришел на избирательный участок с проверкой

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу дня все проходит спокойно – к выборам подготовились и правоохранители, и энергетики.

Главный выбор, который сегодня сделают жители Свердловской области, – это выбор нового губернатора. Кандидатов шесть: Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Константин Киселев («Зеленые»), Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Алексей Парфенов (КПРФ), Дмитрий Сергин (Партия Пенсионеров), Игорь Торощин (ЛДПР). А кроме того, в 49 муниципалитетах пройдут местные выборы – 4 глав муниципалитетов, депутатов 49 представительных органов муниципальных образований, а также дополнительные выборы депутатов в 4 муниципальных образованиях.

Ровно в восемь утра прозвучал гимн России

Те, кто с прошлогодних депутатских выборов подзабыл нахождение своего избирательного участка, могут найти его на сайте избиркома области по этой ссылке. Кстати, жители Екатеринбурга могут онлайн следить за выборами – практически на всех участках будут работать камеры наблюдения, трансляция организована здесь.

РИА «Новый День» призывает своих читателей не только обязательно сходить и проголосовать, но и обращать внимание на возможные случаи нарушений. Если вы заметите «карусели», подкупы и какие-то другие попытки смухлевать на выборах, пишите в наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42 или через кнопку «Сообщение в редакцию».

Работодатели также не в праве заставлять своих сотрудников голосовать «по указке». Но если от вас требуют под угрозой увольнения сделать выбор в пользу какого-то кандидата, прочитайте нашу инструкцию, как проголосовать по душе, а не по приказу, и отчитаться перед работодателем.

Вы также можете сообщить о нарушении в избирком или в полицию.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.17

В Свердловской области погибли восемь человек из-за отлетевшего колеса самосвала (ФОТО, добавлено ВИДЕО). / Сыгравшая Дашу актриса из «Вечного зова» подробно рассказала, за что ее лишили на родине пенсии (ВИДЕО). / Выставка вооружений вернется в Нижний Тагил: обещал Дмитрий Рогозин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»