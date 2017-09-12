Россель, Шептий или Рябцева? У Куйвашева осталась неделя на размышления

В Свердловской области завершились губернаторские выборы. Завтра их итоги будут официально утверждены избиркомом, затем официально опубликованы, и, как ожидается, 19 сентября Евгений Куйвашев торжественно вступит в должность еще на пять лет.

Как напоминает «Новый День», одним из первых его решений после вступления в должность (не позднее следующего дня) должна стать рекомендация в Совет Федерации о наделении полномочиями сенатора одного из тех трех кандидатов, которых он отобрал перед началом собственной выборной кампании. Это первый губернатор Свердловской области и действующий сенатор Эдуард Россель, который в следующем месяце отметит свое 80-летие, руководитель свердловского ОНФ Жанна Рябцева и, наконец, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Как уже сообщал «Новый День», в ночь после голосования 10 сентября все трое были замечены в резиденции губернатора. Официально Евгений Куйвашев пока никак не давал понять, что решение им уже принято. По мнению экспертов, наименее вероятным кажется выбор в пользу Виктора Шептия. «Шептий – партийный функционер, и персона не самая влиятельная. Думаю, его включение в список – это своего рода ритуал, – считает политолог Сергей Мошкин. – Он лидер единороссов, с хорошей биографией, почему бы и нет? Но он явно не в приоритете».

С Жанной Рябцевой ситуация интереснее. Напомним, ее считают фигурой, близкой к Алексею Анисимову, руководителю центрального исполкома ОНФ. Представители ОНФ в последнее время усиливают свои позиции в целом: позавчера сопредседатель ОНФ Александр Бречалов был избран главой Удмуртии. Кроме того, не исключено, что «фронту» будет отведена особая роль при подготовке выборов президента. «Недавно в СМИ начала появляться информация, что Путин пойдет на выборы не от партии «Единая Россия», а как «президент всех россиян», и в этом случае возможно, что ОНФ будет задействован как структура, которая будет «делать» эти выборы. В этом смысле фигура Рябцевой более предпочтительна, чем Шептия», – считает Сергей Мошкин. Сама Жанна Рябцева утверждает, что ни разу не обсуждала свое возможное сенаторство с Евгением Куйвашевым после того, как дала принципиальное согласие на включение своего имени в его список. «Вчера я видела Евгения Владимировича на митинге, по случаю его победы, поздравила его. Наша задача была сделать так, чтобы избиратели поверили в программу, предложенную кандидатом, и результат этой работы налицо», – заявила она корреспонденту «Нового Дня».

Фигура Эдуарда Росселя, по мнению экспертов, на голову выше остальных, единственный спорный момент – его возраст. «Я бы безоговорочно отдал пальму первенства ему, если бы не его предстоящее 80-летие, – считает Мошкин. – Впрочем, он и сейчас в прекрасной форме, обладает огромным опытом и лоббистскими возможностями. А одна из функций членов Совета Федерации – это именно лоббизм. И Шептий, и Рябцева в этом отношении на голову ниже него. Так что, скорее всего, Россель. Но с оговоркой: в течение этих пяти лет может настать момент, когда он скажет «Хватит, ребята, я ухожу», и тогда его место займет кто-то из этих двух».

Федеральный эксперт Андрей Колядин тоже склоняется в пользу Росселя: «Я знаю всех троих. Мне крайне симпатична Жанна Рябцева – яркий, деятельный, сильный человек; я с огромным уважением отношусь к Виктору Шептию, который несет на плечах тяжелый крест… И все же я склоняю голову перед огромным опытом Эдуарда Росселя, который заслужил право быть наставником и гуру, быть первым среди равных. Внутренне надеюсь, что Евгений Владимирович остановит свой выбор именно на нем».

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 12.09.17

В уральской тайге снова засветился танцующий медведь (ВИДЕО). / В группе риска – дети: в Россию из Китая пришел смертельный вирус. / Прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему владельцу АМУРа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»