Вице-губернаторы, бюджет и алкоголь: заксо определилось с ближайшими планами

Законодательное собрание Свердловской области выходит с летних каникул.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, сегодня состоялся совет законодательного органа, на котором был составлен примерный график заседания профильных комитетов и обсуждены вопросы повестки первого пленарного заседания, которое решено провести 25 сентября.

На понедельник, 18 сентября, намечено заседание комитета по законодательству. Среди вопросов повестки дня – изменения в Избирательный кодекс, о которых попросила дума Алапаевского района. Суть изменений в том, чтобы вычеркнуть из списка труднодоступных территорий поселки Гаранинка и Каменский. Также депутаты обсудят изменения в закон об административных правонарушениях. Вероятно, в этот же день состоится заседание комитета по промышленной политике, его повестка еще окончательно не сформирована.

Во вторник, по предварительным данным, состоится заседание комитетов по социальной политике, молодежной политике, а также комитета по аграрной политике. На последнем депутаты планируют рассмотреть новые поправки в областной закон о розничной торговле алкоголем. Напомним, в июле депутаты уже начали их обсуждать. В частности предлагалось сократить время продажи алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов. В четверг соберутся на первое осеннее заседание комитеты по бюджету и развитию инфраструктуры. На первом обсудят изменения в областной закон о бюджетном процессе. Как ожидается, он будет дополнен формулировкой о том, что предшествующим документом к проекту бюджета будут основные направления налоговой и бюджетной политики, вносимые губернатором. На втором комитете планируется обсудить поправки в закон о транспортном обслуживании, касающиеся регламента проверок деятельности перевозчиков.

Как ожидается, по итогам работы комитетов на первое пленарное заседание будет вынесено 23 законопроекта. «В большинстве своем – это приведение нашего регионального законодательства в соответствие с федеральным. Эту работу необходимо провести, так как Государственная дума и Совет Федерации активно поработали в завершении весенней сессии, приняты законы по земельным отношениям и ряд других», – прокомментировала председатель заксо Людмила Бабушкина.

Но, как уже сообщал «Новый День», первым вопросом заседания будут назначения в правительстве. Напомним, как только губернатор вступит в должность, действующие министры сложат полномочия, и губернатору нужно будет назначить новых. Заксо должно согласовать троих: министра финансов – заместителя губернатора, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом Свердловской области.

«Также согласование с законодательным собранием проводится по кандидатурам двух первых заместителей губернатора. У меня нет сомнений, что на должности первых заместителей губернатора будут предложены кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, и что депутаты дадут согласие на назначение. Они показали свою эффективность, взаимодействие с законодательным собранием осуществлялось корректно и конструктивно. По министрам я не буду предопределять ситуацию. Губернатор внесет кандидатуры, мы будем знать», – отметила Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

Свердловскстат назвал среднюю зарплату по региону. / Стимпанк, Burning Man и комиксы – такую «Волшебную флейту» мир еще не видел (ФОТО, ВИДЕО). / После сообщения о голодовке в уральской колонии СК возбудил дело против зэка, ударившего сотрудника ИК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»