ГИБДД лишила парковки генконсульство США в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у здания генерального консульства США на улице Гоголя пропала выделенная парковка. Дорожные знаки, позволяющие дипломатам оставлять машины на обочине проезжей части, убрали по инициативе ГИБДД, сообщил РИА «Новый День» в администрации города. В Госавтоинспекции пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее СМИ сообщали, что аналогичным образом парковки лишилось генконсульство США в Санкт-Петербурге. На ее месте появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей. По некоторым данным, российские власти таким образом решили установить «полный паритет», так как в США у дипломатов нет выделенных парковок.

В июле Россия потребовала сократить число сотрудников американских дипломатических представительств на 755 человек – до 455 сотрудников. Как писало РБК, из них только около 100 были американцами, остальные – граждане России. Президент России Владимир Путин утверждал, что «для полного паритета» необходимо сократить еще 155 сотрудников американских дипломатических миссий. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

При этом дипломатам из США запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Позднее США объявили о прекращении работы российского консульства в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран есть по три консульства на территории другой.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету. По данным газеты «Коммерсант», американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть не только лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

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