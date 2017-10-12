Сотрудники дипмиссии США устроили дорожный протест в Екатеринбурге

В середине сентября в России исчезли парковки для американских дипломатов. В городах России, в том числе и в Екатеринбурге, были ликвидированы знаки, разрешающие сотрудникам консульств оставлять автомобили на стоянке у зданий, где они работают. В частности, на улице Гоголя в Екатеринбурге знак был ликвидирован по инициативе Госавтоинспекции 14 сентября этого года. Об этом тогда сообщала пресс-служба мэрии.

Между тем, сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге нарушают правила.

«Молчаливый протест? Вот не помню, чтобы дипломаты активно юзали парковку перед Генконсульством, когда висел знак, что это их парковка. А как знак убрали в результате известных событий, так все дипДоджи там наблюдаю. Уж пылью покрылись, но упорно стоят», – написал в фейсбуке сотрудник редакции «Коммерсанта» Игорь Лесовских. На снимке, сделанном журналистом, видно, что у здания генконсульства, где ранее действительно был знак, припаркованы машины с красными дипломатическими госномерами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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