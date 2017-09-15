Госдеп не считает ликвидацию парковок у своих дипмиссий местью России

Госдепартамент не считает, что устранение парковок для персонала перед своими генконсульствами – это ответный шаг России в обмене дипломатическими санкциями. С таким заявлением выступила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт. «Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России», – сказала Науэрт.

Напомним, парковки у американских генконсульств исчезли в нескольких городах России. В Екатеринбурге по инициативе ГИБДД были сняты дорожные знаки, которые позволяли дипломатам США и Великобритании оставлять машины на обочине. Согласно данным гугл-карт, перед входом в дипмиссию на улице Гоголя раньше стоял знак «Парковка только для машин ГК США», теперь этого знака нет. Между тем, в Санкт-Петербурге у здания генконсульства Соединенных Штатов вместо нелегальной парковки появился пешеходный переход, а также разметка, указывающая на разворот. Во Владивостоке власти убрали бетонные блоки, ограждающие парковку американского генконсульства на Пушкинской улице.

В июле Россия потребовала сократить число сотрудников американских дипломатических представительств на 755 человек – до 455 сотрудников. Как писало РБК, из них только около 100 были американцами, остальные – граждане России. Президент России Владимир Путин утверждал, что «для полного паритета» необходимо сократить еще 155 сотрудников американских дипломатических миссий. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

При этом дипломатам из США запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Позднее США объявили о прекращении работы российского консульства в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран есть по три консульства на территории другой.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету. По данным газеты «Коммерсант», американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть не только лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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