Конкурсы по избранию глав Богдановича и Белоярского затянулись

В двух муниципальных образованиях, Белоярском и Богдановиче, до сих пор не избраны главы по конкурсам, объявленным несколько месяцев назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная версия того, почему тормозится процесс в Белоярском – болезнь руководителя орготдела думы Татьяны Антаковой и и.о. председателя думы Бориса Комлева. Однако еще до этого депутаты обвиняли Антакову в том, что она не направила в официальные инстанции – Росреестр, ГИБДД, ФНС и так далее – запросы для проверки достоверности сведений, предоставленных участниками конкурса. Сегодня депутат местной думы Владислав Гилев сообщил, что заседание конкурсной комиссии все-таки состоится на следующей неделе – 22 сентября. Напомним, на пост главы Белоярки претендуют девять человек, но основная борьба, как ожидается, развернется между действующим главой Павлом Юдиным и бывшим главой Белоярской поселковой управы Андреем Горбовым.

В Богдановиче, который в этом году прославился месяцем двоевластия, все еще сложнее. Второй тур конкурса должен был состояться сегодня. Но, как рассказал РИА «Новый День» теперь уже бывший председатель городской думы Владимир Гребенщиков, не состоялся. Участники конкурсной комиссии со стороны администрации губернатора пояснили, что «городскую» половину комиссии необходимо переизбрать. Те депутаты, которые были назначены в нее изначально, не смогли пролонгировать свои полномочия на выборах 10 сентября (а некоторые даже были сняты с них решением «Единой России»). Вчера к исполнению своих обязанностей приступил новый состав городской думы, председателем которого избран бывший руководитель аппарата горадминистрации Юрий Гринберг, и теперь гордума должна заново назначить своих представителей в конкурсную комиссию.

Владимир Гребенщиков подчеркнул, что, тем не менее, это будет продолжение того же самого конкурса, который был объявлен весной, и в нем будут участвовать те же претенденты, в том числе – Владимир Голованов, который в августе при помощи активной части городской думы на три недели захватил власть в городе, а позже был отстранен от нее судом.

Богданович, Белоярский, Евгения Вирачева

Богданович, Белоярский. Другие новости 15.09.17

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