В думе Екатеринбурга станет меньше списочников

В ближайшее время в законодательное собрание будет внесен законопроект, меняющий принципы формирования городской думы Екатеринбурга.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Вячеслав Вегнер, сегодня эту тему обсудил с народными избранниками и.о. первого вице-губернатора Владимир Тунгусов. Ожидается, что законопроектом будет сокращена доля городских депутатов, избранных по партийным спискам, – с 50% до 25%. Остальные 75% депутатов будет избираться по одномандатным округам. Вероятно, автором законопроекта выступит сам губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, о такой возможности впервые заговорили еще в январе. «Одномандатные округа в Екатеринбурге насчитывают более 60 тысяч избирателей. Это очень много, больше, чем население большинства муниципалитетов области. Поэтому рассматривается возможность снизить долю депутатов, избираемых по партийным спискам, например, до 25 процентов, и уменьшить размер одномандатных округов. Но о полном отказе от списков в Екатеринбурге речь пока не идёт», – говорили тогда собеседники агентства.

В большинстве других городов, где в этом году состоялись выборы местных дум, от партийных списков отказались полностью. Это было сделано после принятия областного закона, в соответствии с которым города с численностью депутатов от 20 по 26 человек должны были отказаться от партийных списков. Как сообщал тогда NDNews.ru, в день рассмотрения этого законопроекта перед Свердловским заксобранием прошел пикет пяти оппозиционных партий – депутаты выступили против него, многие из них в тот день в знак протеста прогуляли заседание.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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