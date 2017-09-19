Новая дума Красноуральска начнет работу с досрочной отставки мэра

На первом же заседании думы Красноуральска седьмого созыва депутатам предстоит принять отставку главы города Вячеслава Грибова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте повестки заседания на сегодняшний день значится пункт «О досрочном прекращении полномочий главы городского округа Красноуральск, исполняющего полномочия председателя Думы городского округа Красноуральск, о возложении временного исполнения полномочий главы городского округа Красноуральск». По данным источников РИА «Новый День», Грибов, который руководит городом и одновременно исполняет полномочия председателя думы, уже написал заявление об отставке.

Напомним, что пребывание Грибова у власти устраивало не всех. Полтора месяца назад инициативная группа известных горожан обратилась к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, а также в управление Генпрокуратуры по УрФО, заявив, что, по их мнению, ими уже больше года правит нелегитимный мэр. Предыстория была такова: 30 июня 2016 года досрочно ушла в отставку возглавлявшая города Светлана Рафеева. На смену ей решением гордумы в тот же день был избран из числа депутатов Вячеслав Грибов, который фактически исполняет обязанности главы по сей день. Но, по мнению авторов обращения, это незаконно: ведь в тот же день, 30 июня 2016 года, гордума проголосовала за изменения в устав, которыми вводится конкурсная система избрания главы. 29 июля 2016 года думой было принято положение о конкурсе, утверждающее число членов конкурсной комиссии от муниципалитета и администрации губернатора. Но конкурс объявлен так и не был.

Красноуральск, Служба новостей РИА «Новый День»

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