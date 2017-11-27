Красноуральцы требуют лишить председателя думы госпенсии и наказать его уголовно за подделку диплома

Бывшему мэру Красноуральска, а ныне депутату местной думы и ее председателю Вячеславу Грибову грозит уголовное разбирательство. Это следует из материалов полицейской проверки, инициированной местными депутатами. Народные избранники заподозрили экс-главу города в том, что он подделал документ об образовании. Речь идет о дипломе ссуза – Екатеринбургского машиностроительного колледжа.

Участвуя в местных выборах, г-н Грибов подал в ТИК документы в том числе и о высшем образовании, на которое, как полагают его коллеги по гордуме, он не имел права. Бывший глава в 2001 году поступил на заочное отделение по программе «Управление персоналом» в УГТУ-УПИ, вуз он окончил за 3,5 года. Однако поступал он в университет на базе диплома ЕМК, которого в действительности не получал. «В ходе проверки установлено, что диплом об окончании средне-специального образования, диплом № ЛТ № 825290 регистрационный номер 5812 от 22.06.1992 г. Грибов В.В. не выдавался. Студентом Екатеринбургского машиностроительного колледжа он являлся», – говорится в постановлении о результатах полицейской проверки от 7 ноября этого года. Полная версия документа есть в распоряжении редакции «Нового Дня». В документе также сказано, что действия по подлогу документа об образовании попадают под часть 3 статьи 327 УК РФ, однако возбуждать или не возбуждать уголовное дело – вне компетенции правоохранительных органов. Результаты проверки были переданы в Следственный комитет.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили «Новому Дню», что документы из полиции действительно поступили в ведомство. В настоящее время ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Красноуральские депутаты требуют привлечь к уголовной ответственности своего коллегу и бывшего главу города, в том числе они надеются, что если дело все же будет возбуждено и расследовано, суд сможет отменить законность получения Грибовым депутатского мандата. А кроме того – отменить государственную пенсию, на которую тот имеет право после года работы на муниципальной службе в должности главы городского округа.

Напомним, согласно Уголовному кодексу РФ, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, наказываются штрафом в размере 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до полугода, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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