В Первоуральске у пьяной матери отобрали детей только после поста соседей в соцсетях (ФОТО)

Жители Первоуральска пожаловались на свою соседку, которая злоупотребляет алкоголем и не следит за своими тремя детьми. Гневное письмо с фотографиями малышей выложила в группе «Инцидент. Первоуральск» соседка горе-мамаши.

«Сил моих больше нет. Тема касается моих прекрасных соседей. «Яжмать», трое детей. Старшей 8 лет. Средняя девочка-инвалид, лет 6. Даже головку не держит. И самый младший мальчик – года 2,5 где-то, родился на 1200 г. У них педикулез уже лет пять, – написала жительница города Ирина. – «Мамочка» совсем не занимается детьми, ребенок-инвалид постоянно находится дома. Старшая девочка следит за братиком. Я уже кучу раз вызывала милицию, врачей. Восемь месяцев назад составляла письмо в органы опеки – с фотографиями, с подписями соседей. Отправили. Они не раз приезжали, приезжала ПДН, тоже неоднократно. И знаете что? А ничего. Видео было снято сегодня. Привела «подруга мамочки» старшую девочку с температурой 39. Мы с соседями вызвали скорую, скорая приехала. Вышла на улицу, спросила – вызвали ли милицию (т.к. пьяный родитель – это угроза жизни ребенка), они говорят, «нет, мама адекватная, все в порядке». Вот на видяхе «порядок» виден. Жаль, запаха передать не могу. Мама никогда практически трезвой не бывает. И вот это вот все называется – «Все в порядке»! В органы опеки звонила не раз, с ПДН общалась не раз, все спихивают друг на друга. Составила письмо в прокуратуру на бездействие врачей, орган опеки. Так же с подписями соседей. Не знаю уже, что делать, куда обращаться, как достучаться».

Фото пользователя Иринкоу из группы «Инцидент. Первоуральск»

Интересно, что уже на следующий день после экспрессивной публикации жительницы Первоуральска всех троих детей у горе-мамаши изъяли. Об этом сообщает портал «Первоуральск.ру». Правда, в публикации указано, что визит к женщине домой был «плановым».

«У пьяной матери изъяли троих детей. Инициатором этого стали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В ходе планового визита к одной из семей они увидели, что мать оставила 6-летнего ребенка-инвалида без присмотра. По словам соседей, сама, взяв двух других детей, ушла гулять, а девочка, которую оставили дома, долго и громко плакала, – сообщает портал. – Как оказалось, семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних уже два года. В полиции пояснили: мать неоднократно привлекали к ответственности за ненадлжащее исполнение родительских обязанностей. Два раз детей изымали из семьи, но мать пыталась лечиться от зависимости, поэтому детей возвращали. Сейчас в очередной раз решается вопрос о лишении родительских прав. Дети пока находятся в больнице».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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