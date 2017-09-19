В Первоуральске у пьяной матери отобрали детей только после поста соседей в соцсетях (ФОТО)

Жители Первоуральска пожаловались на свою соседку, которая злоупотребляет алкоголем и не следит за своими тремя детьми. Гневное письмо с фотографиями малышей выложила в группе «Инцидент. Первоуральск» соседка горе-мамаши.
«Сил моих больше нет. Тема касается моих прекрасных соседей. «Яжмать», трое детей. Старшей 8 лет. Средняя девочка-инвалид, лет 6. Даже головку не держит. И самый младший мальчик – года 2,5 где-то, родился на 1200 г. У них педикулез уже лет пять, – написала жительница города Ирина. – «Мамочка» совсем не занимается детьми, ребенок-инвалид постоянно находится дома. Старшая девочка следит за братиком. Я уже кучу раз вызывала милицию, врачей. Восемь месяцев назад составляла письмо в органы опеки – с фотографиями, с подписями соседей. Отправили. Они не раз приезжали, приезжала ПДН, тоже неоднократно. И знаете что? А ничего. Видео было снято сегодня. Привела «подруга мамочки» старшую девочку с температурой 39. Мы с соседями вызвали скорую, скорая приехала. Вышла на улицу, спросила – вызвали ли милицию (т.к. пьяный родитель – это угроза жизни ребенка), они говорят, «нет, мама адекватная, все в порядке». Вот на видяхе «порядок» виден. Жаль, запаха передать не могу. Мама никогда практически трезвой не бывает. И вот это вот все называется – «Все в порядке»! В органы опеки звонила не раз, с ПДН общалась не раз, все спихивают друг на друга. Составила письмо в прокуратуру на бездействие врачей, орган опеки. Так же с подписями соседей. Не знаю уже, что делать, куда обращаться, как достучаться».
Интересно, что уже на следующий день после экспрессивной публикации жительницы Первоуральска всех троих детей у горе-мамаши изъяли. Об этом сообщает портал «Первоуральск.ру». Правда, в публикации указано, что визит к женщине домой был «плановым».
«У пьяной матери изъяли троих детей. Инициатором этого стали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В ходе планового визита к одной из семей они увидели, что мать оставила 6-летнего ребенка-инвалида без присмотра. По словам соседей, сама, взяв двух других детей, ушла гулять, а девочка, которую оставили дома, долго и громко плакала, – сообщает портал. – Как оказалось, семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних уже два года. В полиции пояснили: мать неоднократно привлекали к ответственности за ненадлжащее исполнение родительских обязанностей. Два раз детей изымали из семьи, но мать пыталась лечиться от зависимости, поэтому детей возвращали. Сейчас в очередной раз решается вопрос о лишении родительских прав. Дети пока находятся в больнице».
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 19.09.17
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